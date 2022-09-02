Приїжджають в Європу, а потім підтримують вторгнення»: Зеленський повторив заклик про візові обмеження для РФ

Приїжджають в Європу, а потім підтримують вторгнення»: на форумі «Амброзетті» Зеленський повторив заклик про візові обмеження для РФ

Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити країну-агресора відчути ціну війни, заявив президент Володимир Зеленський на виступі в рамках щорічного міжнародного економічного форуму «Амброзетті».

За його словами, останнім часом країни-партнери дещо послабили санкційну політику щодо Росії.

«Якщо до цього держави допомагали хто як міг, то сьогодні в цій допомозі настав «ефект колібрі». Ми стоїмо на місці, санкції просуваються повільніше, наступні пакети слабші. Російські туристи приїжджають відпочивати в Італію, Францію, Іспанію, а потім підтримують російське вторгнення», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що російське суспільство має відчувати на собі ціну війни, і тоді воно впливатиме на своє політичне керівництво.

«Не може бути до них таке саме ставлення, як до інших туристів, як до інших людей, які є громадянами демократичних держав, що живуть у мирі, у законі й не захоплюють інші території, не підтримують війну грошима», – сказав президент.

Форум «Амброзетті» – щорічна міжнародна економічна конференція закритого характеру, яка зазвичай відбувається на початку вересня на Віллі д’Есте у Черноббіо (озеро Комо, Італія). Цьогоріч роботу форуму висвітлюють близько 280 представників ЗМІ.

31 серпня міністри закордонних справ Європейського союзу підтримали зупинку дії спрощеного візового режиму для росіян, але не повної заборони віз для громадян РФ.

Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в’їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці.