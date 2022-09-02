Українці закликають главу МЗС Португалії переглянути позицію щодо заборони віз ЄС для громадян Росії

Спілка українців у Португалії звернулася до міністра закордонних справ Португалії Жоана Гомеш Кравіньо з закликом переглянути позицію стосовно заборони віз ЄС для громадян Росії.
«31 серпня пан міністр зайняв «компромісну» позицію щодо рішення про скасування віз для громадян Росії в ЄС, з точки зору всіх наших співвітчизників в Україні означає продовження страждань, більше смертей, більше зґвалтувань і більше жертв російської агресії. Така «компромісна» позиція Заходу лише посилює переконання путіна, якому шантажем і терористичними актами вдається залишатися безкарним», – йдеться в листі організації.
Українці також закликали главу МЗС Португалії сприяти визволенню українських військовополонених, в тому числі захисників Маріуполя.
«Ми вдячні за всю підтримку, яку Португалія надала Україні та українському народу з початку російського вторгнення в 2014 році…Та поряд з цим, українська діаспора, яка проживає в Португалії, постійно отримує від членів сімей полонених захисників Маріуполя прохання нагадати високопоставленим політикам і урядам про їх звільнення, чи обмін. Росія продовжує порушувати будь-які міжнародні угоди щодо поводження з військовополоненими. Ніхто не знає, де зараз бранці Маріуполя, в якому вони стані, чи живі? Останнім жахливим злочином росіян було нелюдське вбивство 50-ти полонених захисників Азовсталі в Оленівці. Це свідчить про те, що Російська Федерація не шукає інших рішень для припинення конфлікту, крім війни», – наголошують у Спілці українців у Португалії.
Українці закликають португальського міністра «переглянути зовнішню політику Португалії, щоб громадяни Росії не мали можливості продовжувати агресію проти України». У Спілці переконані, що лише «спільним безкомпромісним тиском можна змусити росіян звільнити полонених і територію України від окупації».
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 31 серпня, що Європейський Союз тимчасово зупинить дію угоди з Росією про спрощену видачу віз для туристів, але уникне прямої заборони, на якій наполягали деякі члени блоку, зокрема країни Балтії.
Португалія не підтримує ідею заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ.
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