Кулеба прокоментував зупинку спрощеного візового режиму ЄС для громадян Росії

Європейському Союзу варто повністю заборонити видачу віз громадянам Російської Федерації, а не лише призупинити дію спрощеного візового режиму. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на Форумі 2000 у Празі, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Щодо віз – я надаю перевагу відсутності заходів, аніж напівзаходам. Я надаю перевагу підходу довших обговорень, довшому пошуку рішення, щоб запровадити справжній жорсткий захід», – сказав Кулеба.

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Напередодні він висловив думку, що саме половинчасті заходи щодо Росії є однією з причин, які призвели до повномасштабної війни.

Раніше 31 серпня Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував зупинку дії спрощеного візового режиму для громадян Росії.