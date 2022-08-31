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Кулеба прокоментував зупинку спрощеного візового режиму ЄС для громадян Росії

На думку Дмитра Кулеби, Євросоюзу варто повністю заборонити видачу віз громадянам Російської Федерації

Європейському Союзу варто повністю заборонити видачу віз громадянам Російської Федерації, а не лише призупинити дію спрощеного візового режиму. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на Форумі 2000 у Празі, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Щодо віз – я надаю перевагу відсутності заходів, аніж напівзаходам. Я надаю перевагу підходу довших обговорень, довшому пошуку рішення, щоб запровадити справжній жорсткий захід», – сказав Кулеба.

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Напередодні він висловив думку, що саме половинчасті заходи щодо Росії є однією з причин, які призвели до повномасштабної війни.

Раніше 31 серпня Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував зупинку дії спрощеного візового режиму для громадян Росії.

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