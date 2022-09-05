Канада продовжує дискусії з союзниками щодо візових обмежень для громадян РФ – канадський парламентар

Канада продовжує дискусії з союзниками щодо візових обмежень для громадян Росії, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода голова комітету закордонних справ Палати громад парламенту Канади Алі Ехсассі.

«Я добре знаю, що були дискусії, які тривали в Європі. І я можу запевнити вас, що ми й надалі будемо зосереджені на них, і ці дискусії триватимуть між Канадою та нашими союзниками», – сказав Ехсассі в інтерв’ю на полях саміту Forum 2000 у Празі.

На нещодавній нараді голів МЗС країн Євросоюзу в Празі підтримали зупинку дії спрощеного візового режиму для громадян Росії – на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

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При цьому низка країн ЄС, передусім сусіди Росії, назвали такі заходи недостатніми, вказуючи на велику кількість шенгенських віз, що вже діють, виданих громадянам Росії раніше.

На нараді в Празі було досягнуто домовленості про те, що країни, які межують із Росією, матимуть право встановлювати додаткові обмеження на в’їзд росіян, які мають шенгенські візи. Представники країн Балтії та Польщі раніше заявляли, що можуть суттєво обмежити або зовсім заборонити в’їзд громадян Росії. Поки що формально таке рішення не ухвалене.

Голова дипломатичного відомства ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що наявність шенгенської візи не є гарантією того, що її власника пустять до Євросоюзу. Водночас він стверджує, що виступає проти повної заборони на видачу віз громадянам Росії, зазначаючи, зокрема, що двері ЄС мають бути відчинені для російських інакодумців, студентів, науковців й інших категорій громадян. На практично повній забороні наполягає Україна.

Представник Державного департаменту США повідомив 22 серпня, що Сполучені Штати також не мають наміру запроваджувати заборону на видачу американських віз громадянам Росії. Він заявив, що необхідно розрізняти російську владу і її дії в Україні і простих росіян.