ВР закликала ЄС припинити видачу шенгенських віз росіянам. Єврокомісія також виступила із заявою

Верховна Рада України ухвалила звернення до інституцій Європейського союзу, парламентів і урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора – Росії. Ухвалення відповідного проєкту постанови підтримали 327 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

ВР закликала Європейську Раду затвердити рішення щодо повного припинення дії угоди між ЄС та Росією про спрощений порядок оформлення віз, невизнання російських паспортів, виданих на нещодавно окупованих територіях України, а також напрацювання спільної позиції ЄС щодо анулювання вже виданих росіянам чинних шенгенських віз.

У парламенті закликають інституції Європейського союзу, парламенти та уряди його держав-членів встановити обмеження на видачу шенгенських і національних віз і заборону на в’їзд для громадян РФ, за винятком певних категорій – гуманітарні питання, возз’єднання сім’ї, політичні переслідування, отримання дозволу на імміграцію.

Тим часом Європейська комісія пропонує повністю призупинити дію Угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією.

«Така країна, як Росія, яка веде агресивну війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму доти, доки вона продовжує провадити свою руйнівну зовнішню політику та військову агресію стосовно України, демонструючи повну зневагу до базованого на міжнародних правилах порядку», – йдеться у пресрелізі на сайті Єврокомісії у вівторок.

Зазначається, що громадяни Росії більше не матимуть привілейованого доступу до ЄС і проходитимуть більш тривалий, дорожчий і складніший процес отримання візи. Держави-члени матимуть широку свободу дій під час розгляду заяв на отримання короткострокової візи від російських громадян і зможуть забезпечити більш ретельний контроль щодо російських громадян, які прямують до ЄС.

Повідомляється, що ЄС залишиться відкритим для певних категорій російських заявників на отримання візи, котрі подорожують із життєво важливими цілями, зокрема членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства. Крім того, Єврокомісія подає пропозицію щодо невизнання російських паспортів, виданих на окупованих територіях України.

На практиці, це означає, що всі російські заявники зіткнуться з вищим візовим збором – він збільшиться з 35 до 80 євро. Також буде збільшено час опрацювання заяв на візу. Стандартний термін для прийняття консульствами рішення щодо заяв на отримання візи збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли потрібний подальший розгляд заяви. Йдеться про суваоріші првила для багаторазових віз. Зокрема, заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, що діють для багаторазових в’їздів до Шенгенської зони. Крім того, знадобиться більша кількість документів, пояснили в Єврокомісії.

Тепер Європейська Рада має вивчити та ухвалити пропозицію щодо призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму. Після ухвалення призупинення набере чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

31 серпня міністри закордонних справ Європейського союзу підтримали зупинку дії спрощеного візового режиму для росіян, але не повної заборони віз для громадян РФ.

Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в’їзд громадян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці.

У Держдепартаменті США раніше заявили, що Сполучені Штати не мають наміру запроваджувати заборону на видачу американських віз громадянам Росії, бо, мовляв, необхідно розрізняти російську владу і її дії в Україні та простих росіян.

Напередодні видання Politico із посиланням на представницю Єврокомісії Анітту Хіппер вказувало, що громадяни Росії наразі мають близько одного мільйона дійсних шенгенських віз.