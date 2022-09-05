Громадяни Росії мають близько мільйона дійсних шенгенських віз

Громадяни Росії на даний час мають близько одного мільйона дійсних шенгенських віз, повідомило видання Politico із посиланням на представницю Єврокомісії Анітту Хіппер.

За її словами, «станом на 1 вересня, кількість чинних віз у російських громадян становить 963 189». Очевидно, до цього числа не включені посвідки на проживання у країнах ЄС, видані російським громадянам.

Міністр закордонних справ Латвії Едґарс Рінкевичс раніше заявляв, що кількість дійсних шенгенських віз, виданих громадянам Росії, може досягати 12 мільйонів.

Населення Росії становить близько 145 мільйонів осіб, тобто шенгенські візи мають менше ніж один відсоток жителів країни.

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Питання про чинні шенгенські візи обговорювали на нещодавній нараді голів МЗС країн Євросоюзу в Празі. На ньому міністри закордонних справ Європейського союзу підтримали зупинку дії спрощеного візового режиму для громадян Росії – на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

При цьому низка країн ЄС, передусім сусіди Росії, назвали такі заходи недостатніми, вказуючи на велику кількість шенгенських віз, що вже діють, виданих громадянам Росії раніше.

На нараді в Празі було досягнуто домовленості про те, що країни, які межують із Росією, матимуть право встановлювати додаткові обмеження на в’їзд росіян, які мають шенгенські візи. Представники країн Балтії та Польщі раніше заявляли, що можуть суттєво обмежити або зовсім заборонити в’їзд громадян Росії. Поки що формально таке рішення не ухвалене.

Голова дипломатичного відомства ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що наявність шенгенської візи не є гарантією того, що її власника пустять до Євросоюзу. Водночас він стверджує, що виступає проти повної заборони на видачу віз громадянам Росії, зазначаючи, зокрема, що двері ЄС мають бути відчинені для російських інакодумців, студентів, науковців й інших категорій громадян. На практично повній забороні наполягає Україна.