США не підтримують ЄС у візових обмеженнях для громадян РФ – Кірбі

США не підтримують план Євросоюзу щодо обмеження видачі віз громадянам Росії. Про це в інтерв'ю телеканалу «Дождь» розповів радник Білого дому із нацбезпеки Джон Кірбі.



За словами радника, Вашингтон запровадив обмеження для окремих росіян, цей інструмент дозволить притягати до відповідальності прихильників російського президента, залучених у війну з Україною.

«Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна – це продуктивний захід», – сказав Кірбі, наголосивши, що візове питання не потрібно перетворювати на війну з усім російським народом.



Відповідаючи на запитання щодо термінів закінчення війни, Кірбі зазначив, що бойові дії можуть закінчитися будь-якого дня, як тільки президент Росії вирішить вивести війська з території України. Водночас, за словами радника, Вашингтон не бачить ознак того, що Володимир Путін так вчинить, тому США продовжуватимуть допомогу українській армії стільки, скільки потрібно.



Кірбі також відкинув припущення про те, що війна в Україні – це війна Росії зі США або НАТО.

«Але це – Росія проти народу України. Це Путін 24 лютого цього року вирішив вторгнутися до сусідньої країни абсолютно без приводу, абсолютно без законного виправдання», – сказав радник.



31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у Празі домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією. Це ускладнить і зробить дорожчим в'їзд до ЄС для російських громадян. Москва заявила, що буде вживати заходи у відповідь на візові обмеження для росіян.

візи