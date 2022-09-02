Це ще й наша безпека, а не тільки моральне питання – євродепутатка про візові обмеження для РФ

Зупинка спрощеного візового режиму для Росії з боку Євросоюзу є не лише моральною відповіддю на військову агресію РФ проти України, але і питанням безпеки самого ЄС. Про це у коментарі Радіо Свобода заявила депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене.

«Тому що нинішній Кремль – це режим на фундаменті колишнього КДБ. Ми знаємо, що відбулось у Солсбері, ми знаємо, які операції вони проводять у ЄС і не тільки (людей вбивають, допомагають усілякі демонстрації робити – ну те, що завжлди робило КДБ, Російська Федерація зараз робить). І вони використовували спрощений режим видачі віз для таких цілей», – зазначила вона.

За словами Юкнявічене, нинішнє рішення ЄС щодо візових обмежень для РФ є «компромісним варіантом».

«Точно не можна на всіх росіян дивитись однаково. Але те, що видачу віз їм обмежили, то у нас в Литві більшість людей і наш уряд схволює це рішення», – сказала євродепутатка.

31 серпня міністри закордонних справ Європейського союзу підтримали зупинку дії спрощеного візового режиму для росіян, але не повну заборону віз для громадян РФ.

Раніше Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія виступили зі спільною заявою, в якій назвали в’їзд громдян Росії до країн Шенгенської зони загрозою громадській безпеці.