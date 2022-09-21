Латвія не видаватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації – голова МЗС

Латвія не видаватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомив латвійський міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс.

«Із міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня», – зазначив він.

Окрім того у відповідь на рішення Володимира Путіна оголосити часткову мобілізацію росіян міністр МЗС Латвії наголосив на важливості подальшої підтримки України.

«Ми маємо не піддаватися його шантажу і підтримувати Україну як можемо. Росія сьогодні така ж небезпечна для Європи та світу країна, як і нацистська Німеччина в минулому столітті», – наголосив Рінкевичс.

Він також додав, що Латвія проведе консультації з іншими країнами-партнерами щодо «спільних дій у зв’язку з ініційованою Росією мобілізацією» та «можливих додаткових заходів безпеки в регіоні».

Уранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів. На тлі цього рішення почався обвал акцій на Московській біржі.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що «фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії».

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка країн Євросоюзу, зокрема країни Балтії, Польща та Чехія, закликали повністю відмовитися від видачі віз для громадян Росії. На повній забороні видачі віз росіянам наполягає Україна.

На початку вересня країни Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощену видачу віз із Росією. Це привело до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідності надання додаткових документів, збільшення часу оформлення візи та посилення правил видачі багаторазових віз.

19 вересня набула чинності заборона на в’їзд до Латвії, Литви, Естонії і Польщі для громадян Росії з туристичними шенгенськими візами, які були видані у будь-яких країнах Євросоюзу. Тепер росіяни по суші можуть перетнути кордон з ЄС лише у Фінляндії.