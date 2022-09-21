«Програма утилізації росіян» – Данілов про рішення Путіна щодо мобілізації

Рішення президента Росії Володимира Путіна щодо часткової мобілізації є «програмою утилізації росіян», заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«План Путіна «Бермудський трикутник» – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – ПВК «Вагнер». Далі: український фронт – ліквідація – «Біла лада», – написав він у твіттері.

Водночас антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що оголошення мобілізації у Росії є свідченням «чудового почуття гумору у життя».

«Росіяни, які вимагали знищити , врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для «опущених» у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору», – зазначив він.

Уранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

На тлі цього рішення почався обвал акцій на Московській біржі.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що «фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії».