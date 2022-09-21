Рішення Путіна щодо мобілізації є свідчення провалу його війни – Воллес

Рішення президента Росії Володимира Путіна щодо часткової мобілізації свідчить про те, що «його вторгнення провалюється», заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.



«Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародне співтовариство є єдиним, а Росія стає глобальним ізгоєм», – сказав він узаяві.

21 вересня російський президент Володимир Путін заявив про початок часткової мобілізації в Росії. За його словами, указ підписано за пропозицією російського міністерства оборони «заради захисту Росії, її суверенітету та територіальної цілісності». Планують призвати близько 300 тисяч людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 18 вересня змогли підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.