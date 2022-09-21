Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив про початок часткової мобілізації в Росії. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на спеціальне відеозвернення російського президента.

Як повідомляє російська агенція «Интерфакс», Путін повідомив, що на пропозицію Міністерства оборони «заради захисту Росії, її суверенітету та територіальної цілісності» підписав указ про часткову мобілізацію. Заходи щодо реалізації указу розпочинаються з 21 вересня.

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Він зазначив, що цілі «спеціальної операції» (так в Росії називають війну проти України) залишаються незмінними і що Росія «не має права залишити близьких їй людей, які проживають в Україні, на розтерзання катам».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 18 вересня змогли підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.