«Збирають вояк по всіх базах»: Росія стягує «мобіків» через контрнаступ України

Через складну для себе ситуацію на Харківщині Росія екстрено стягує на цей напрямок мобілізованих з окупованих територій. Про це Радіо Донбас.Реалії повідомляють жителі територій Донбасу, що перебувають під владою російських сил з 2014-го. Тим часом з передової надходить дедалі більше повідомлень про взятих у полон військових Росії та бойовиків з окупованих Кремлем теренів.

«Вчора активно збирали вояк по всіх базах. Виїжджали у бік Стаханова. Швидше за все, на Куп'янськ, затикати дірки», – пише нам очевидець з Алчевська.

Мобілізація до армії Росії на окупованих територіях проходить постійно, але хвилями: бувають затишшя, бувають «загострення». Щоб орієнтуватися у тому, коли та куди можна вийти чоловікам, люди створили чати, присвячені винятково цій темі. І ось, що там відбувається зараз.

– Стаханов, центр міста, біля «Ясеня»​ грибники, біла маршрутка (грибниками в ОРДЛО називають представників комендатури, які ловлять призовників – ред.)

– По приватному сектору легковики тоновані їздять, стають на перехрестях і стоять.

– Стаханов, на «​Ромашці»​ ПАЗік, у ньому 4 людини. Одного відпустили: дружина доки принесла, йому 58.

Люди настільки насторожені, що будь-яке підозріле авто з тонованим склом, що зупинилося у дворі, стає предметом прискіпливого обговорення: куди поїхало, як виглядає...

Також місцеві пишуть про те, що студентам вишу-клону Луганського університету наполегливо рекомендували укласти контракт (зараз у студентів в окупації є бронь від мобілізації).

«Я з 24 лютого десь по перше травня сидів вдома безвилазно, навіть в під’їзд не вийти, тому що було реально страшно, ходила комендатура. В університеті дзвонили усім бюджетникам та наказали прийти. Сказали, якщо ви не прийдете, вас відрахують, – розповідав Радіо Донбас.Реалії донецький студент у серпні 2022-го. – Зараз я вже виходжу на вулицю, з причини того, що голова окупаційної адміністрації Пушилін випустив наказ, який дає «бронь» абсолютно усім студентам».

Як урятувати життя?

Ми вже розповідали, що Україна пропонує декілька варіантів переходу через лінію фронту для здачі в полон:

написати про такий намір в державний чат-бот «Сдаться в плен»

зателефонувати на гарячу лінію Міноборони +380983427931

Просто вийти на позиції. Це треба робити так, пояснюють на гарячій лінії МО: «Поводитися спокійно на підступах до спостережного пункту. Для цього – підняти білий прапор при підході до позицій і скласти зброю»,

Але, крім цього, розвідувальна спільнота InformNapalm пропонує ще один план. Операцію з виведення примусово мобілізованих з окупованих територій у співпраці з розслідувачами проводять Сили спеціальних операцій України. Ось як це вже було:

Щоб задіяти такий план, потрібно списатися особисто з учасником InformNapalm блогером Віталієм Овчаренком, який зараз воює:

«Так, певний ризик є, – каже Віталій Овчаренко, – але в такому разі такий ризик є лише один раз – коли здійснюється перехід на підконтрольну Україні територію. А якщо залишатись в окупаційних військах, то ризик загинути буде постійним».

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Генеральний штаб України підтвердив успішний наступ у Харківській області у напрямку Балаклія – Шевченкове – Куп'янськ та у напрямку Ізюму. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в період з 1 по 8 вересня українські війська звільнили близько тисячі квадратних кілометрів території.



Значний поступ російських військ відзначають і зарубіжні аналітики.

Американський інститут вивчення війни вважає, що найближчими днями українські війська можуть зайняти важливий логістичний вузол – Куп'янськ.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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