Принудительна мобилизация в оккупации: новый способ сдаться и получить амнистию

У мобилизованных из оккупированных районов Украины появился еще один вариант сдаться и получить амнистию. Недавно успешно прошла спецоперация по переходу двоих принудительно мобилизованных на подконтрольную Украине территорию. Сейчас эти люди в безопасности.



Операция проводилась примерно две недели назад. А видео того, как украинские военные встречают в «серой зоне» пожелавших сдаться двоих мобилизованных, на днях опубликовало международное разведывательное сообщество InformNapalm.

В InformNapalm рассказали, что это была совместная операция участников этого разведывательного сообщества InformNapalm совместно с бойцами ССО Украины. Решивших сдаться граждан Украины встретили и доставили в безопасное место.

А началось все с видеообращения, которое в конце июля записал донецкий блогер, а ныне военнослужащий вооруженных сил Украины – Виталий Овчаренко. В этом обращении он призвал мобилизованных на оккупированных территориях не дать использовать себя, как пушечное мясо, а бросить оружие перейти на подконтрольную Украине территорию.



Эти двое мобилизованных вскоре связались с Виталием. Он согласовал с ними время и место встречи. По договоренности они не будут участвовать в боевых действиях, им предоставлен приют и возможность вернуться к мирной жизни вдали от линии фронта.

Так сейчас проходит мобилизация в оккупированной Луганской области:

Это возможность вернуться к нормальной жизни, а не погибнуть непонятно за что



Радио Донбасс.Реалии поговорили с Виталием Овчаренко об этой операции и его инициативе стать посредником. По его словам, незаконно мобилизованным на оккупированных территориях, которые не хотят воевать, лучше не затягивать с переходом на подконтрольную Украине территорию. Чем меньше человек находится в вооруженных формированиях, тем меньше вариантов, что он успеет совершить какое-то тяжкое преступление, что осложнит выход на свободу. К тому же, недавно мобилизованных быстрее можно проверить, чем тех, кто воюет долгое время.

«Естественно, обращения будут проверятся, чтобы исключить подставы. Также будет проверка после того, как люди перейдут на нашу территорию. И до конца войны у них будут определенные ограничения в свободе. Те, кто вот перешел к нам, это понимают. Но для них лучше это, чем погибнуть непонятно за что. А после войны их ждет амнистия и свободная жизнь».

Еще видео о принудительной мобилизации в Луганске:



Есть ли риск?



«Да, определенный риск есть, – говорит Виталий Овчаренко, – но в таком случае такой риск есть только один раз – когда осуществляется переход на подконтрольную Украине территорию. А если оставаться в оккупационных войсках, то риск погибнуть будет постоянным».



Куда обращаться?



Можно написать непосредственно Виталию в соцсетях.

https://www.facebook.com/vitalii.ovcharenko.5/

https://twitter.com/vital_ovchar



Также Виталий рекомендует обращаться и на горячие линии, созданные при СБУ – 2402 (линия работает как для украинских, так и российских номеров).



Принудительная мобилизация на оккупированных территориях началась еще 19 февраля – за 5 дней до масштабного российского вторжения в Украину. Сколько именно людей мобилизовали в группировках «ЛДНР» не известно, однако судя по всему речь идет о десятках тысяч человек. Мобилизация на этих территориях продолжается. В открытых источникам регулярно появляются видео и фото патрулей, которые буквально «отлавливают» мужчин в оккупированных Россией городах.

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