Білому дому відомо, що Путін може готуватися до мобілізації – Салліван

За спостереженнями США, президент Росії Володимир Путін готується провести так звані референдуми на окупованих територіях України та оголосити мобілізацію – про це заявив на брифінгу 20 вересня радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван.

«Путін, як видається, перебуває на межі двох кроків: перше, як ми попереджали протягом місяців, Росія, схоже, втілює плани провести фейкові референдуми у регіонах України, які контролює, і навіть у тих, які вона наразі не контролює, прямо порушуючи український суверенітет», – заявив він.

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За словами Саллівана, Вашингтон не визнає результати такого голосування в підконтрольних російським військовим частинах України. Він вказав на те, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ.

«Нам відомо, що президент Путін може готуватися провести мобілізаційні заходи. Як і його плани з фейкової анексії, це відображає невдачі Росії в Україні. Він може вдатися до часткової мобілізації, змушуючи ще більше росіян брати участь у його брутальній війні в Україні, частково тому що їм просто потрібно більше особового складу й живої сили, враховуючи успіхи України на полі бою», – сказав радник Байдена.

Він вказав на те, що повідомлення про референдуми з’явилися всього за три дні до того, як вони нібито повинні початися.

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«Росія намагається знайти живу силу, аби кинути в цю битву. Це не дії впевненої країни, це не сильні заходи, цілком навпаки. І США, наші союзники та партнери в міжнародній спільноті, протистоятимуть цим очевидним спробам Росії та твердо підтримуватимуть Україну та український народ», – підсумував Салліван.

20 вересня у окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області було призначено дати референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23–27 вересня. Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків.