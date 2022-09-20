Кулеба і ОП прокоментували наміри окупантів провести «референдуми» на захоплених територіях

Ані псевдореферендуми на окупованих територіях, ані мобілізація в Росії не змінять ситуацію – таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 20 вересня.

«Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі», – заявив він у своєму твітері.

Голова МЗС зазначив, що Україна має право звільняти свої території і продовжить це робити, «що б там не казали в Росії».

Голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше назвав заяви про наміри провести псевдореферендуми «наївним шантажем»:

«Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою».

Тим часом радник голови ОП Михайло Подоляк назвав намір провести «референдуми» відповіддю Росії на контрнаступ Збройних сил.

«Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях», – вважає він.

Російська окупаційна влада призначила «референдуми» на захоплених регіонах на 23-27 вересня.

Раніше стало відомо, що намір провести так зване голосування мають очільники окупаційних адміністрацій на Донбасі, а також на захопленій частині Херсонщини.