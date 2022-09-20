Окупаційна влада Херсонщини заявляє про намір провести «референдум» про приєднання до Росії

Окупаційна влада окупованої частини Херсонської області ухвалила рішення про проведення псевдореферендуму щодо приєднання регіону до Росії – про це 20 вересня заявив голова окупаційної російської адміністрації Володимир Сальдо. Дату голосування він не назвав.

Цього ж дня «депутати парламенту» в окупованому Луганську проголосували за проведення аналогічного голосування в захопленій Луганській області.

Раніше у вівторок з вимогою негайно провести референдум до Сальдо звернулася так звана суспільна рада окупованої Херсонської області, створена російською окупаційною владою для підготовки референдуму про приєднання регіону в країні.

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Також російські медіа повідомляють, що в окупованому Мелітополі, на Запоріжжі, почався з’їзд «жителів Запорізької області» щодо проведення псевдореферендуму про входження окупованих районів області до складу Росії. Станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Напередодні, 19 вересня, з вимогою негайно провести референдум про входження до складу Росії виступили в незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР». Серед причин вони також вказали на можливість «убезпечити території».

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що так звані голосування в окупованих районах не змінять їхній статус як окупованих територій України.