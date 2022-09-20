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Окупаційна влада Херсонщини заявляє про намір провести «референдум» про приєднання до Росії

Російські військові на автомобільному мості біля Каховської ГЕС. Неподалік Нової Каховки на Херсонщині, 20 травня 2022 року

Окупаційна влада окупованої частини Херсонської області ухвалила рішення про проведення псевдореферендуму щодо приєднання регіону до Росії – про це 20 вересня заявив голова окупаційної російської адміністрації Володимир Сальдо. Дату голосування він не назвав.

Цього ж дня «депутати парламенту» в окупованому Луганську проголосували за проведення аналогічного голосування в захопленій Луганській області.

Раніше у вівторок з вимогою негайно провести референдум до Сальдо звернулася так звана суспільна рада окупованої Херсонської області, створена російською окупаційною владою для підготовки референдуму про приєднання регіону в країні.

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Також російські медіа повідомляють, що в окупованому Мелітополі, на Запоріжжі, почався з’їзд «жителів Запорізької області» щодо проведення псевдореферендуму про входження окупованих районів області до складу Росії. Станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Напередодні, 19 вересня, з вимогою негайно провести референдум про входження до складу Росії виступили в незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР». Серед причин вони також вказали на можливість «убезпечити території».

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що так звані голосування в окупованих районах не змінять їхній статус як окупованих територій України.

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