В ОПУ прокоментували плани РФ провести «референдуми» на окупованих територіях 4 листопада

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нові плани РФ провести так звані «референдуми» на окупованих територіях України 4 листопада.

«Референдум 4 листопада» – новий проєкт від авторів «Київ за три дні» й «Донбас до 9 травня». Час змінювати сценаристів. А перш ніж лізти з «референдумами» в інші країни, варто спробувати провести чесні вибори хоча б у межах Садового кільця. Так, для вас це страшно. Але спробуйте», – написав Подоляк у твітері.

Раніше сьогодні секретар ради російської владної партії «Єдина Росія» Андрій Турчак заявив, що «правильно та символічно» буде провести на Донбасі та окупованих територій півдня України «референдуми» щодо приєднання до Росії 4 листопада, у День народної єдності РФ.

Київ та країни Заходу вважають проведення таких «референдумів» незаконним і обіцяють кримінальні справи їх організаторам. Українська влада також неодноразово заявляла, що за жодних обставин не визнає результатів такого псевдоголосування.

Спочатку Кремль планував проведення «референдумів» про входження до складу Росії у кількох окупованих регіонах України 11 вересня: окрім Донецької та Луганської областей, це планувалося також у Херсонській та Запорізькій областях. Однак через ситуацію на фронті цю ідею реалізувати не вдалося.