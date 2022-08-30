Псевдореферендуми окупантів на півдні зриваються?

Чи прискорила Росія підготовку до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях півдня України? Чи відбудеться він 11 вересня? Наскільки відрізняються підготовчі дії окупантів на захоплених частинах Херсонської, Запорізької областей і в Маріуполі Донецької області? Ці та інші актуальні питання зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Підготовка Росії до проведення так званих «референдумів» на нових окупованих територіях України майже завершена. Про це 26 серпня в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький . За його словами, російські окупаційні сили вже створили відповідні «штаби», склали списки «виборців» та створили так звані «виборчі комісії». Скібіцький зазначив, псевдореферендуми можуть відбутися на різних територіях. Насамперед ідеться про незаконні збройні угруповання «ЛНР» і «ДНР», а також нині окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

. За його словами, російські окупаційні сили вже створили відповідні «штаби», склали списки «виборців» та створили так звані «виборчі комісії». Скібіцький зазначив, псевдореферендуми можуть відбутися на різних територіях. Насамперед ідеться про незаконні збройні угруповання «ЛНР» і «ДНР», а також нині окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Скібіцький зауважив, що дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними. Наприклад, 11 вересня, коли в Росії запланований єдиний день голосування. Але це можуть бути й інші варіанти. За словами Скібіцького, воєнна розвідка України зараз «чітко відстежує всі процеси», які відбуваються на окупованих територіях.

Призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов 26 серпня висловився про те, що, на його думку, псевдореферендум має проводитися не окремо на Херсонщині, а одразу на всіх окупованих територіях. За словами Стремоусова, він не ухвалює «рішення» щодо дати так званого «референдуму», а хоче, «щоб люди самі були готові» до його проведення та «запропонували публічно свою дату».

26 серпня висловився про те, що, на його думку, псевдореферендум має проводитися не окремо на Херсонщині, а одразу на всіх окупованих територіях. За словами Стремоусова, він не ухвалює «рішення» щодо дати так званого «референдуму», а хоче, «щоб люди самі були готові» до його проведення та «запропонували публічно свою дату». Перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко 27 серпня заявив, що нібито 75% жителів окупованих територій Херсонської і Запорізької областей збираються взяти участь у псевдореферендумі та підтримати «приєднання» до Росії. Зазначається, що російські окупаційні сили планують провести «голосування» у першій половині вересня.

27 серпня заявив, що нібито 75% жителів окупованих територій Херсонської і Запорізької областей збираються взяти участь у псевдореферендумі та підтримати «приєднання» до Росії. Зазначається, що російські окупаційні сили планують провести «голосування» у першій половині вересня. Президент України Володимир Зеленський 7 серпня заявив, що якщо Росія зважиться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з цією країною буде закрита.

«Пасивна підготовка» на Херсонщині

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко підтвердив «Новинам Приазовʼя», що є інформація про плани окупантів провести псевдореферендум 11 вересня, але, на думку політика, цього не станеться.

«Що на це вказує? Неготовність колаборантів, які працюють з окупаційними військами, до проведення цих «виборів». Крім того, навіть несформована «комісія», хоча чисельність призначена 7 осіб. Наші патріоти, партизани, підпільники, небайдужі українці – вони, дійсно, помічають усі будівлі, які заплановані для розміщення ділянок для псевдовиборів. На сьогодні кожній особі, яка, хоча б умовно, готова взяти участь у цьому фарсі, всім повідомляють про можливу відповідальність за порушення законодавства», – розповів голова облради.

Самойленко вважає, що представники російських окупаційних сил говорять про неготовність до проведення псевдореферендуму через спротив місцевого населення.

Такої підготовки активної не ведеться. І насправді ми не можемо констатувати, що щось там відбувається

«Була колись озвучена дата 11 вересня, але, знову ж таки, самі окупанти сьогодні відмовляються від цієї дати. Якщо у Запорізькій області, то вони ще мусують питання проведення «референдуму» на ці дати, то в Херсонській області, наскільки мені відомо, зняли. Принаймні такої підготовки активної не ведеться. І насправді ми не можемо констатувати, що щось там відбувається», – зазначив Самойленко.

Тим часом президент Росії Володимир Путін 27 серпня підписав указ про виплату щомісячних грошових виплат людям, які виїжджають з України до Росії. Указом Путіна встановлюються щомісячні виплати в розмірі 10 тисяч рублів (це близько $170) для людей, які залишили територію України, зокрема, окупованої частини Донбасу, з 18 лютого цього року. В указі зазначені окремі категорії громадян, для яких передбачені ці виплати.

27 серпня підписав указ про виплату щомісячних грошових виплат людям, які виїжджають з України до Росії. Указом Путіна встановлюються щомісячні виплати в розмірі 10 тисяч рублів (це близько $170) для людей, які залишили територію України, зокрема, окупованої частини Донбасу, з 18 лютого цього року. В указі зазначені окремі категорії громадян, для яких передбачені ці виплати. Українська влада називає більшість із таких переселень депортацією і зазначає, що «багатьох українців, зокрема дітей, росіяни вивозять з окупованих територій примусово».

Самойленко розповів, що російські окупаційні сили також обіцяють виплати тим жителям регіону, які зареєструються для участі у псевдореферендумі.

Людей дуже мало навіть для того, щоб зробити пропагандистську картинку, їх не вистачає

«Вони сьогодні кажуть, що хто зареєструвався для участі як виборець на проведенні цього «референдуму», всі отримають бонуси у розмірі 10 тисяч рублів. Але, наскільки мені відомо, цих людей дуже мало навіть для того, щоб зробити пропагандистську картинку, їх не вистачає», – запевняє посадовець.

Самойленко зазначив, що перші «бюлетені» для так званого «референдуму» окупанти почали виготовляти у березні. Втім, на сьогодні така робота не ведеться.

«Принаймні типографії, які існують сьогодні в Херсонській області, вони не виготовляли жодного («бюлетеня» – ред.). Відповідно, на державній фабриці в Україні так само жодних «бюлетенів» не було. Чи друкувалися вони десь на території РФ? Це таємниця. Крім того, ці «бюлетені» треба доставити на всі «виборчі дільниці». Я думаю, що буде абсурдом проведення будь-яких «виборів» під час точкових і дуже прицільних ударів ЗСУ», – зауважив Самойленко.

«Люди тухнуть, на них давлять»

Голова Олешківської ОТГ Херсонської області Євген Рищук розповів, що, за його інформацією, російські окупаційні сили продовжують готуватися до проведення псевдореферендуму, але намагаються це робити таємно.

«Якщо ми можемо порівнювати із виборами в Україні, то це завжди рекламна кампанія самих виборів для того, щоб люди йшли, то тут тихо. Вони не дуже заморочуються над тим, щоб люди йшли. Тому що ті списки, які вони збирають, пенсіонерів, вони більш орієнтовані на ці списки», – каже Рищук.

«Мені надсилали деякі відео зустрічі Стремоусова з людьми. Він не каже, що ви зможете зробити своє волевиявлення, а він каже: «Ви нарешті проголосуєте, що Росія та ми розпочнемо працювати», – додав мер Олешок.

Рищук зазначив, що «окупанти продовжують тиснути на місцеве населення» та переконувати їх в тому, що Україна нібито не збирається повертати під свій контроль окуповану частину півдня.

Відсутність інформації, телебачення, радіо українського дається в знаки

«Ми бачимо, що люди тухнуть, все менше надії, морально на них давлять, відсутність інформації, телебачення, радіо українського дається в знаки. Людям розповідають, що «все це бізнес-проєкт із Зеленським, вже домовились, що ЗСУ ніколи сюди не прийде». Люди вірять, вони звикли вірити. Дуже багато пенсіонерів залишилися. Мені надсилають фото з пенсійного фонду, дуже багато їх там стоїть, люди йдуть, гроші беруть», – розповів Рищук.

«Або фальсифікація, або імітація»

Політолог із Херсону Володимир Молчанов вважає цілком імовірним те, що Росія проведе псевдореферендуми на окупованих територіях півдня України вже найближчим часом.

Вказівка зараз досить неочікувана з Кремля – про негайне проведення «референдумів»

«Йде вказівка зараз, досить неочікувана з Кремля, про негайне проведення «референдумів». До того, очевидно, були неофіційні сигнали, мабуть, з економічних кіл російського уряду, про те, що «референдуми» є небажаними на цьому етапі «спецоперації», – каже політолог.

«Думаю, що саме цим був обумовлений виступ Сальдо (Володимир Сальдо – призначений окупантами «керувати» Херсонщиною – ред. ) в останній день його повноважень за кілька годин до його хвороби, що не має сенсу прив'язуватися до конкретних дат. Треба спочатку переконати тих, хто залишився на Херсонщині, що «Росія назавжди». По-друге, Росія несе певні вигоди», – зауважив Молчанов.

Політолог зазначив, що «Росія може провести або фальсифікацію, або імітацію» псевдореферендуму, і пояснив, у чому полягає різниця.

«Фальсифікація – це було б проведення «референдуму» та брехливі результати. А імітація – взагалі непроведення жодного «референдуму», замість того актори, як члени виборчої комісії, актори замість виборців, якісь папірці замість бюлетенів. Єдине, з чим треба визначитись, – це яке конкретне питання, яке буде написане в цьому «бюлетені». Друге – розставити в потрібні місця знімальні групи. Через те, що зараз проблема з мостами, не факт, що знімальні групи захочуть і поїдуть в локації на правому березі», – пояснив експерт.

Молчанов зауважив, якщо Росія за підсумками псевдореферендуму оголосить про «прийняття» до свого складу частини окупованого півдня України, це може спричинити «непорозуміння» із незаконними збройними угрупованнями «ЛДНР».

«Не є таємницею, що половина російських військ, які беруть участь в активних бойових діях, – це «мобілізовані » донецькі, луганські. Немає секрету в тому, що їх використовують як гарматне м'ясо. Якщо вони гинуть, то ніяких виплат робити не треба. Можна їх спалити в мобільному крематорії та навіть не повідомляти рідним чи близьким. Якщо «прийняти» Херсонщину й оминути «ДНР/ЛНР», то там виникнуть непорозуміння: як це так, нас не приймають, нас використовують, а херсонців, які й не хотіли, прийняли», – наголосив Молчанов.

В них взагалі зараз фобія проти українських громадян, проти біженців, вони вважають повсюди диверсію

Він також вважає, що Росія дедалі більше боїться українських диверсантів.

«Вони вважають, що, наприклад, в Криму, от всі ці вибухи, які відбуваються, за них відповідальні українські диверсанти, які або наводять далекобійні засоби ураження. В них взагалі зараз фобія проти українських громадян, проти біженців, вони вважають повсюди диверсію. Ситуація із «прийняттям» Херсонщини призведе до вільного практично пересування херсонців територією Росії, та вони бояться у такий спосіб порушення своєї безпеки», – зауважив Молчанов.

На Запоріжжі «терміни зрушуються»

Як повідомлялося раніше, призначений російськими військовими «керувати» окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький 8 серпня заявив, що підписав «розпорядження» про початок підготовки до так званого «референдуму».

Призначена окупантами так звана «голова виборчої комісії Запорізької області» Галина Катющенко 26 серпня заявила, що «вже проведена ревізія» так званих «виборчих дільниць», де планують проводити псевдореферендум.

«На сьогодні «виборча комісія» в повному складі почала роботу. Ми провели перше «засідання», розподілили обов’язки між членами «комісії» та на сьогодні ми ведемо активну підготовку до проведення «референдуму», – повідомила Катющенко.

Жителька міста Василівка Запорізької області Галина на умовах анонімності розповіла «Новинам Приазовїя», що останнім часом російські окупаційні сили пожвавили підготовку до проведення так званого «референдуму».

«До підготовки підключаються квартальні, люди, які до війни займалися підготовкою до місцевих виборів. Та якщо раніше звучала дата 11 вересня, то останніми днями люди почали говорити про перенесення «референдуму» на два місяці, мотивуючи це тим, що вони просто не встигають з підготовкою. Та всі ми добре знаємо, що вони просто бояться (дії партизанів, реакції місцевих, злагодженості ЗСУ тощо – ред.). Активна підготовка сьогодні полягає у пошуку «виборчих дільниць», урн для «голосування», пошуку активістів, які будуть цим займатись», – зазначила Галина.

Жителька Василівки розповіла, що окупанти вже мають необхідні для псевдореферендуму дані про місцевих жителів.

Людям роздають електропічки, гуманітарку, безкоштовний хліб просто на вулицях, варять кашу

«Окупанти всіма способами намагаються приманити на свою сторону людей, передусім пенсіонерів, розповідаючи, як їм гарно буде жити в Московії. Людям роздають електропічки, гуманітарку, безкоштовний хліб просто на вулицях, варять кашу тощо. Та проблема полягає в тому, що їм байдуже на наші думки. Через дії місцевих колаборантів в окупантів вже є всі дані місцевих: паспортні, ІПН, адреси, все. Говорять, якщо не вдасться провести єдиний день «голосування», вони почнуть просто ходити по будинках з автоматами та проводити опитування. Це і лякає», – поділилася жінка.

«Чіткого плану немає»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що російські окупаційні сили не мають чіткого плану організації псевдореферендуму.

«Щодо безпосередньо міста Бердянська та Бердянського району, відомо, що окупанти не мають ані бажання місцевих брати участь у «референдумі», ані нормальної координації цих організаторів. Сьогодні все виглядає так, що проплачені бабульки ходять по квартирах, домівках і проводять щось на кшталт опитування їхньої думки. Тобто вони зараз намагаються з'ясувати взагалі, чи можна, чи потрібно проводити такий «референдум», – розповів Дудукалов.

Він зазначив, що в місті працює «людська розвідка». Вона дає інформацію щодо розташування «дільниць», які можуть відкритися, де зберігаються документи, хто залучений до організації, координації щодо «референдуму».

Знають, що у нас є зброя, яка може будь-який збір громадян, колаборантів перетворити на згарище

«Знаю, що росіяни дуже цього побоюються, бо знають, що у нас є зброя, яка може будь-який збір громадян, колаборантів перетворити на згарище», – стверджує Дудукалов.

«Це спроби нагодувати внутрішнього споживача російського, який вірить у міць, у те, що Радянський Союз десь не за горами, десь поряд і відновиться. І нібито вони когось «звільнили». Тому я впевнений, що на інших територіях така ж ситуація. Тобто це в них робиться для галочки, для картинки і для сюжету в ЗМІ, що от, подивіться, як у нас тут гарно, люди голосують і ми тут щось «возз’єднали», – запевнив він.

Центр національного спротиву 29 серпня повідомив, що в окупованому Бердянську за два місяці паспорти Росії взяли менше за 1% населення. Заступник голови Бердянської районної ради Дудукалов вважає, що в такий спосіб місцеві жителі демонструють свій спротив окупантам.

«Було цікаво спостерігати за тим, як отримати паспорти приїхали ті, хто кілька років тому поїхав до Москви або інших міст РФ, і вони там не могли отримати паспорт, громадянство. Вони їдуть до Бердянська, щоб під камерами урочисто отримати паспорт, і це, як виявилося, єдина їхня нагода. А місцеві, якщо шикуються черги, то я не розумію, чому такий низький відсоток отримання паспортів», – зазначив посадовець.

«Росія в пошуках форми»

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 29 серпня повідомив, що, за інформацією влади, російські військові отримали вказівку з Кремля «вийти на кордон Донецької області до 15 вересня». Тому підготовка до так званого «референдуму» знову зупинилася.

За словами радника, окупанти без успіху намагаються сформувати 4 так звані «виборчі комісії». Одночасно голови ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців, розповів Андрющенко. За його словами, почалися масові обдзвони жителів із запитанням, чи планують вони «голосувати». При цьому дата псевдореферендуму не оголошується.

Директор Агентства розвитку Приазов’я, політолог Костянтин Батозський зазначив, що Росія не може визначитися з форматом, в якому хоче провести псевдореферендум.

«То кажуть про «референдум», то поквартирний обхід і опитування, то кажуть, що це будуть вибори спочатку якогось представницького квазіоргану і «новий орган» від представництва людей попросить «приєднання до Росії». Тобто вони в пошуках форми через те, що не можуть, власне, впоратись з цими територіями і не можуть нічого зробити з настроями населення, зі спротивом, який чинять українці окупантам», – зазначив політолог.

Батозський зауважив, що готовність Росії до проведення так званого «референдуму» напряму залежить від ситуації на фронті.

Якщо вони не проведуть «референдум», то у населення з'явиться сумнів у їхній силі, в їхній спроможності

«В їхній хворій уяві спочатку військові мали б взяти контроль над усіма територіями, і вже потім вони б влаштували там «референдум». Але, оскільки Збройні сили України не дозволяють окупантам просунутись далі та вийти на кордони Донецької області, я вже не кажу про Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину, то, вочевидь, вони відстають. Потрапили в таку пастку, коли якщо вони не проведуть «референдум», то у населення з'явиться сумнів у їхній силі, в їхній спроможності», – пояснив директор Агентства розвитку Приазов'я.

Батозський зазначив, що проведення псевдореферендуму на окупованій частині півдня не змінить ставлення України до цих територій. Водночас Росія ще не визначилася, що робити з захопленими територіями після так званого «референдуму».

«Путін завжди ухвалює рішення в останню мить, довго думає і вагається. Мені здається, у них зараз теж немає стратегії, що ж робити врешті-решт з окупованими територіями. «Приєднувати», анексувати по кримському сценарію чи грати у якусь «незалежність», умовно, по абхазькому сценарію», – зазначив Батозський.

На його думку, окупанти відкладають «референдум» через відсутність охочих голосувати.

Маємо довести, що Росія не є жодним визволителем, а є звичайним злочинцем, загарбником і катом

«Вони чинять шалений тиск на бюджетників, на вчителів, на лікарів, вимагаючи від них стати частиною майбутнього злочину. Більшість людей, більшість українців відмовляється брати участь в цьому дурному театрі. А щодо дат, то попереду ще багато дат, які вони можуть вигадувати, під які вони можуть підтягувати. «Референдум» – це спроба легалізації анексії, та ми маємо це довести абсолютно всьому світу. Довести, що Росія не є жодним визволителем, а є звичайним злочинцем, загарбником і катом, який катує наше населення», – наголосив Батозський.

«Ризик сконфузитися»

Російський політолог, професор Вільного університету у Ризі Дмитро Орєшкін зазначив, що підготовка російських окупаційних сил до псевдореферендуму на окупованій частині півдня України дискредитує саме поняття «референдуму».

«В «референдум», мені здається, вірити не можна, бо це дискредитація поняття «референдум». Можна почати хоча б з того, що референдум – це волевиявлення народу, а який народ в умовах війни? Третина чи навіть половина розбіглися, біженці, хто буде голосувати? Зараз говорять про 11 вересня, а вже кінець серпня. За два тижні проводиться цей референдум?» – зауважив політолог.

За словами політолога, «референдум» є формальною процедурою, яка дає в очах кремлівських чиновників обґрунтування для того, щоб проголосити окуповані території «приєднаними» до Росії.

Це все відпрацьовано у нас у Чечні. Але є соціальні мережі, на яких сфотографують порожні «виборчі майданчики» та недостатню кількість людей

«Проводити цей «референдум» ризиковано, можна сконфузитися. Звичайно, можна відкрити кілька «виборчих майданчиків» під телекамеру, нагнати на якийсь «виборчий майданчик» людей, щоб зняти чергу, як вони там хочуть голосувати. Це все відпрацьовано у нас у Чечні. Але є соціальні мережі, на яких сфотографують порожні «виборчі майданчики» та недостатню кількість людей. Все це буде широко розповсюджено і можна, як кажуть підлітки, «облажаться», – додав Орєшкін.

Він зазначив, що ніхто в світі не визнає результати «референдуму» на півдні, але «в Кремлі наплювати на це невизнання».