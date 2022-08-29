«Референдуми» від Криму до Херсона: як на окупованих українських територіях півдня Росія під дулами автоматів імітує народовладдя

Окупаційна російська влада окупованих районів Запорізької області та Херсона, за прикладом окупованого у 2014 році Криму, заявила про намір «провести референдуми» і «приєднатися до Росії». У Херсоні нібито від імені тисячі осіб оголошено відповідну декларацію. На Запоріжжі окупаційна російська влада стверджує, що нібито 700 осіб були присутні на оголошенні заяви про підготовку «референдуму».

Крим.Реалії разом з експертами розбиралися в тому, хто і навіщо намагається проводити переділ Херсонської та Запорізької областей із використанням схем «кримського референдуму» 2014 року.

Різночитання у Криму, Кремлі, «Единой России» та «військових адміністраціях»

«До наших планів не входить окупація українських територій. Ми нікому і нічого не збираємось нав’язувати силою», – заявив Володимир Путін у своєму телезверненні 24 лютого 2022 року.

Через кілька місяців, 6 травня 2022 року, секретар генради партії «Единая Россия» та перший заступник голови Радфеду Федеральних зборів Росії Андрій Турчак робить іншу заяву. Звертаючись до жителів окупованої Херсонської області, він каже, що «Росія тут назавжди» та «жодного повернення в минуле не буде».

Володимир Барбашов, експерт з інформаційних воєн Асоціації «Солідарність з громадянським рухом Росії – SOLIDARUS» (Берлін) у коментарях для Крим.Реалії вказав на те, що нова теза озвучена не без санкції Кремля, і розбіжності мають ширший спектр.

Уперше з Кремля вже офіційно заговорили про референдуми «за аналогією з Кримом» у червні 2022 року

«Згодом заступник глави російської військово-цивільної адміністрації, по суті – комендатури окупантів у Херсонській області, – Кирило Стремоусов публічно повідомив, що регіон прагне стати одним із суб’єктів Росії, і жодних референдумів не планується, оскільки «законний референдум у Криму не був сприйнятий світовим співтовариством».

Уперше з Кремля вже офіційно заговорили про референдуми «за аналогією з Кримом» у червні 2022 року. Тоді перший заступник глави адміністрації російського президента Сергій Кирієнко відвідав окуповані Мелітополь, Бердянськ та Херсон. Ось таке «жонглювання демократією» у грі Кремля з підсвідомістю людей», – наголосив експерт.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, президент Всесвітнього Конгресу кримських татар Рефат Чубаров, висловлюючись про ситуацію, що склалася, розповів кореспонденту Крим.Реалії про те, що на першому етапі окупації російським главою Криму Сергієм Аксьоновим (за документами Аксенов) і спікером російського парламенту Криму Володимиром Константиновим озвучувалися версії про можливість приєднання Херсона та територій на Запоріжжі до Криму й створення «Таврійської області» чи «губернії».

Питання референдумів почали порушувати, коли всі переконалися, що Україна може дати відсіч російським військам

«Але це була місцева божевільна ініціатива. Москва розглядала окуповані території як предмет торгів для реалізації своїх основних завдань, що ставилися перед нападом на Україну.

І, умовно кажучи, якби ці завдання було досягнуто Росією, то тоді окремі питання щодо Херсонської та Запорізької областей були б не потрібні. Питання референдумів почали порушувати, коли всі переконалися, що Україна може дати відсіч російським військам», – наголосив Рефат Чубаров.

Заступник директора Центру Близькосхідних досліджень (Київ) Сергій Данилов у розмові з кореспондентом Крим.Реалії також висловив думку, що до призначення Сергія Кирієнка куратором окупованих територій півдня України загарбниками не проводилося жодної підготовки до референдуму.

Референдум їм необхідний, умовно кажучи, на майбутнє для легітимності, для того, щоб «продати» це своїм громадянам

«Вони скинули щось на ФСБ, яка не була підготовлена до такої функції та не могла взагалі нічого організувати, окрім того, що говорити про призначення дат референдумів. Кирієнко, як виконавець, активізував такі зусилля і, в принципі, було зрозуміло, що липень чи серпень – місяці, коли він чи встигне щось зробити, чи ні. Судячи з практики, підхід у них «хаотичний».

Єдиного підходу, на мій погляд, немає. Якщо тут вийшло – нехай і працює, якщо не працює – щось інше пропонуватимемо. Все зводиться до підтримки будь-якої формальної безпеки на користь російських військових. Зараз вони зайняті тим, що підкоряють і намагаються купити лояльність населення. Сам референдум їм необхідний, умовно кажучи, на майбутнє для легітимності, для того, щоб «продати» це своїм громадянам. І план цей зараз у принципі загальний для окупованих територій Херсонської та Запорізької областей», – наголосив Сергій Данилов.

Референдум як інструмент прямої демократії

У Росії стверджують, що на «референдумі» у Криму (ані Україна, ані Європейський союз, ані США не визнали результати голосування на «референдумі» у Криму – КР) у 2014 році понад 97% учасників голосування висловилися за входження півострова до Росії. У травні 2014 року на сторінці громадської ради при президентові Росії було опубліковано дані про те, що не більше 30% виборців взяли участь у кримському «референдумі», і за рішення про «входження до складу Росії» проголосували не більше 15%.

Відповідно до законодавства Росії, референдум не можна проводити одночасно з виборами, а також за надзвичайного чи військового стану. Референдум не проводиться в останній рік повноважень президента (термін повноважень Володимира Путіна спливає 7 травня 2024 року – КР), а також у період виборчої кампанії (єдиний день виборів у Росії – 11 вересня 2022 року – КР).

Всеукраїнський референдум з народної ініціативи проголошується на вимогу не менше трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу. Підписи про призначення всеукраїнського референдуму мають бути зібрані не менш ніж у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць та не менше ста тисяч підписів у кожній з них. Для затвердження питання, винесеного на референдум, його має підтримати більше половини виборців. Референдум не можна проводити одночасно з виборами і під час надзвичайного та військового стану.

Чисельність населення станом на 1 січня 2020 року становила: у Запорізькій області – 1 687 401 особа, у Херсонській області – 1 027 913 осіб.

Імітація референдумів

На думку Рефата Чубарова, і в 2014 році в Криму була імітація референдуму, і зараз у Запоріжжі та Херсоні готується імітація, різняться лише умови.

Сьогодні в організаторів імітаційних референдумів у Херсоні та Запоріжжі відсутнє завдання грати на зовнішній фактор

«У 2014 році у російського керівництва одним із завдань було швидко провести дійство, яке назвали «кримським референдумом», з концентрацією на зовнішньому сприйнятті світовою спільнотою його правдивості, показати, що так званий «кримський народ» визначився. Для самого Володимира Путіна та його оточення не менш важливим був і внутрішній чинник. І він спрацював на всі сто п’ятдесят відсотків: максимально збільшився рейтинг Путіна.

Сьогодні в організаторів імітаційних референдумів у Херсоні та Запоріжжі відсутнє завдання грати на зовнішній фактор. У період із 24 лютого весь світ уже десятки разів побачив «дно» російської політики. Ситуація в Росії погіршуватиметься, і є необхідність зосередитися на внутрішньому становищі. У російському суспільстві виникатимуть питання до Путіна та його оточення: навіщо це все затіяли? Для відповіді на таке запитання і готуються фейкові референдуми: мовляв, бачите – народ Херсона та Запоріжжя має бажання приєднатися до Росії після того, як його звільнили», – вважає голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Кремль давно планував пробити коридор із Криму до Донбасу, щоб розвивати захоплену російськими військами інфраструктуру Кримського півострова і допоміжні об’єкти військового характеру для забезпечення російського домінування в регіоні Чорного моря. Так вважає Олександр Левченко, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим (2006-2007 роки), надзвичайний та повноважний посол України у Хорватії та Боснії та Герцеговині (2010-2017 роки).

«Новоросія» є великою історичною фікцією, вигаданою в Петербурзі, щоб якось назвати захоплені імперською Росією землі північного Причорномор’я»

«Москва хоче довести, що так звана «Новоросія» – історично старі російські землі, які зараз Росія начебто повертає собі. Ці землі є історичними землями Війська Запорізького та Кримського ханства. Вони були анексовані Росією у 1775 та 1783 роках. Російськими вони ніколи в історії свого розвитку не були. Отже, «Новоросія» є великою історичною фікцією, вигаданою в Петербурзі, щоб якось назвати захоплені імперською Росією землі північного Причорномор’я», – сказав експерт.

Олександр Левченко у коментарях для Крим.Реалії підкреслив, що сучасна система міжнародних відносин і принципи міжнародного права не визнають військову окупацію суверенних територій, тому Кремль вирішив «прикрити фіговим листом» псевдореферендумів свою територіальну агресію в Україні. При цьому Москва намагається використати «кримські лекала».

Окупація чужих територій – вигідна справа?

Один з організаторів кримських акцій Євромайдану, представник Крайової Ради Українців Криму, головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун у розмові з кореспондентом Крим.Реалії заявив, що Сергій Аксьонов та Володимир Константинов матимуть вигоду від окупації Херсона і Запоріжжя.

Окупація Запорізької та Херсонської областей збільшує ширину оборони Криму

«По-перше, це убезпечить Крим, на їхній погляд. Тобто окупація Запорізької та Херсонської областей збільшує ширину оборони Криму. По-друге, це – економічний зиск, оскільки Херсонська та Запорізька області – сільськогосподарські регіони України.

Так само і річка Дніпро – це вода, забезпечення північного Криму водою, наповнення водосховищ півострова та посилені дії окупантів, спрямовані на переорієнтацію Запорізької АЕС у бік Криму. Але для окупантів ці вигоди на сьогодні є тимчасовими, оскільки вони не мають впевненості в тому, що всі ці території не будуть звільнені Україною і не з’явиться безпосередня загроза їм самим. На сьогодні я впевнений, що Аксьонов і Константинов уже розуміють, що битва за Крим стала реальністю», – зазначив експерт.

Сімферополь стає такою базою, де готуються кадри для Херсона і, мабуть, для Запоріжжя

«Аксьонов одразу почав приїжджати (в окуповану Херсонську область – КР), проводити зустрічі. Він приїжджав до Каховки, до Чаплинки. Крім нього, підтягнулися «кримсько-херсонські» люди, такі як Сейтумер Німетуллаєв. В історіях із Німетуллаєвим, Константиновим та Аксьоновим – вони всі бачать зиск, можливість заробити як на одномоментному захопленні чужого, так і в перспективі.

Перепідготовка вчителів для окупованих територій здійснюється у Сімферополі на базі Інституту післядипломної освіти, членів виборчих комісій вивозили до Сімферополя на навчання. Співробітників органів влади та управління, які зрадили присязі, також вивозили на курси до Сімферополя. Сімферополь стає такою базою, де готуються кадри для Херсона і, мабуть, для Запоріжжя», – висловив думку Сергій Данилов.

Він вважає, що охочих заробити на Херсонщині та Запоріжжі існує безліч: є конкуренція між ФСБ та армією, між чеченцями, між різними угрупованнями всередині російської влади.

Відповідальність неминуча

«Усі дії будуть спрямовані на знищення української ідентичності в окупованих Запоріжжі та Херсоні. Тому і немає в окупантів тез про українців», – заявив Андрій Щекун.

«Наразі не говорять про кримських татар, тому що немає необхідності деталізувати дійство, яке вони намагаються видати за референдум. Тут є лише завдання знайти колаборантів, навіть якусь малу дещицю, щоб вони зімітували проведення референдуму», – підкреслив Рефат Чубаров.

Відповідальність для окупантів та організаторів незаконних референдумів буде неминучою

«Задум простий. По-перше, є пояснення для власних громадян, навіщо це проводиться в обхід усієї української та міжнародної правової системи. По-друге, спробувати згодом організувати так зване міжнародне визнання з боку своїх політичних васалів, таких як Нікарагуа, Північна Корея, Сирія, щоб потім за якийсь тривалий час окупації української території продовжити цей процес. Відповідальність для окупантів та організаторів незаконних референдумів буде неминучою», – зазначив Олександр Левченко.

США попередили що Росія може влаштувати фіктивні референдуми на окупованих територіях найближчим часом.

Президент України заявив, що такі референдуми остаточно закриють можливість переговорного процесу з агресором.

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