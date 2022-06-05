Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області відвідав передові позиції українських військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



«Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!» – сказав президент під час спілкування з військовослужбовцями.

В Офісі президента додають, що під час робочої поїздки Володимир Зеленський також зустрівся з головою Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Старухом.

Очільник ОВА повідомив президенту, що майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Війська РФ зруйнували 2701 об’єкт інфраструктури, з яких відновили майже 700.

Крім того, Володимир Зеленський у Запорізькій області зустрівся з українцями, які були вимушені залишити свої домівки через збройну агресію Росії.

За даними Генштабу, 5 червня на Запорізькому напрямках російські війська активних бойових дій не вели.

29 травня президент України у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових. Це була перша поїздка Зеленського за межі Київської області від початку повномасштабної війни Росії проти України.