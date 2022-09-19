«Референдуми» на окупованому Донбасі – «фікція, що нічого не змінить» – Подоляк

Проведення псевдореферендумів у окупованих районах Донбасу не змінить їхній статус, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 19 вересня.

«Російські пропагандисти закохані в «референдуми» як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів», – йдеться в коментарі Подоляка.

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Раніше в незаконних збройних угрупованнях «ЛНР» і «ДНР» закликали «негайно провести референдум» щодо приєднання окупованих територій Донбасу до Росії. Подібні заклики також озвучила голова редакторка російської державної медіакомпанії RT Маргарита Симоньян.

Наріз Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ. Водночас російські війська не змогли захопити решту Донецької області до 15 вересня – про такий наказ Володимира Путіна раніше повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ.