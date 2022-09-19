Чи карати за отримання російського паспорта в окупації?

У Мінреінтеграції розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта Росії. Радіо Донбас.Реалії пояснює, як наразі держава планує прописати цю відповідальність, чи реально вижити в окупації, не отримуючи так званий паспорт від окупантів (ці документи не визнаються дійсними Україною), та що обов'язково потрібно врахувати, аби не постраждали невинуваті.

Правозахисників зазвичай турбують різні форми відповідальності для людей на захоплених Росією територіях: адже там вони перебувають під тиском окупаційної влади. Дискусія про те, чи потрібно криміналізувати отримання російського паспорта, почалася ще влітку. Тоді міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на закритій нараді в Кабміні обговорювалося питання запровадження кримінальної відповідальності за набуття російського громадянства.

У коментарі «РБК Україна» Верещук пояснила, що як злочин має розцінюватися саме добровільне отримання «паспортів Росії». Ситуації, коли цей документ було видано примусово, – винятки. Правозахисники тоді висловили своє занепокоєння. Вони вважають, що паспортизація на окупованих територіях – це злочин, який вчиняє Росія. А ті, хто їх отримує, – не злочинці, а потерпілі.

Що у проєкті?

14 вересня на сайті Мінреінтеграції написали, що законопроект готовий. Згідно з поясненням до нього, кримінальна відповідальність настає за:

набуття громадянства та отримання паспорта держави-агресора державними посадовими особами чи представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради.

Також відповідальність передбачена для тих, хто сприяв паспортизації:

пропаганда, публічні заклики, примус до отримання паспорта та громадянства;

обмеження прав людей, які не отримали громадянства чи паспорта держави-агресора.

Тобто, виходячи з цих пунктів, більшу частину тих, хто отримав російські «паспорти», цей законопроект не стосується. Невдовзі з'явилися роз'яснення, які терміни ув'язнення передбачені за кожне порушення:

якщо держслужбовець отримав паспорт РФ (від 10 до 15 років позбавлення волі); за пропаганду російського громадянства (від 5 до 8 років позбавлення волі); за примус громадян України до отримання російського паспорта (від 8 до 12 років позбавлення волі); за створення умов, у яких неотримання російського паспорта обмежуватиме громадянина України у правах або іншим чином ставитиме у невигідне становище (від 8 до 12 років позбавлення волі).

Досвід людей: без «паспорту РФ» можна обійтись, але тиск –​ є

Історії багатьох людей, що лишилися в окупації, показують, що жити там здебільшого можна і з українським паспортом (досі; але ми не знаємо, що змінить Росія, якщо Україна почне карати за паспорти). Йдеться не лише про території, які були захоплені після 24 лютого 2022 року, але й про ті, які були захоплені ще в 2014-му. Є навіть приклади, коли люди там обіймають керівні посади у деяких так званих «державних» структурах, і при цьому не отримували ані «російський паспорт», ані «паспорти» угруповань «ЛДНР», хоча сфера застосування других справді досить широка, й інколи без них – не обійтись.

Інша річ, що без так званого паспорта Росії людина може відчувати деякі незручності, або ж – повністю опинитися без документів, якщо ідеться про людину, яка щойно досягла повноліття, а виїхати на підконтрольну Україні територію за легальними документами не змогла.

«Російський не отримував, ніхто мене не змушував. Єдине, що мені було б зручніше в плані роботи з ним: банківську карту оформити саме на себе, ну і з працевлаштуванням теж, тому що аби працювати на російську компанію, потрібен паспорт Росії, і щоб оформити карту російського банку, теж», – розповів донеччанин.

«Я російський паспорт отримав, щоб простіше було їздити до Росії за товаром. Працюю у торгівлі», – розповідає Радіо Донбас.Реалії уже житель окупованого Луганська.

Практично те ж розповідали люди і про отримання «паспортів» угруповань «ЛДНР». Здебільшого, отримання було викликане не бажанням мати паспорт «республіки», а відсутністю альтернативи або певним тиском з боку адміністрації.

«Паспорт Росії не одержував, ніхто робити мене його не змушував, а отже, навіщо добровільно його робити? Маю «паспорт ДНР». Його вже отримав вимушено через те, що закрили кордони та не було коштів їхати «в Україну» та отримувати нормальні документи. За те, що у мене відсутній паспорт РФ, мене ніхто не таврує, спокійно проходить «паспорт ДНР». Потрібен він був мені, щоб скласти іспит місцевого аналога «ЕГЭ» – «ЕРЭ». Надалі «паспорт» необхідний, щоб вступити до вишу Донецька. Будь-якого. Та й людей з українськими паспортами «пресували», а з «днрівськими» – ні. Отже, насамперед цей паспорт потрібен для спокійного переміщення містом», – каже донеччанин.

Якщо без «паспорта Росії» здебільшого можна обійтись, то без «паспорта ДНР» за деяких обставин – вкрай складно.

«Мене зі шкільних років агітували отримувати «паспорт ДНР», а після того, як стали видавати російські – то й за російський. Приходили в школі, розповідали про «СНИЛС», який дає паспорт РФ, і так далі. Тих, хто відкрито тоді в школі їм відповідав, що не хоче отримувати, відводили до директора і де проводили бесіду, – розповів донеччанин, якому вдалося виїхати з окупованих територій на навчання на вільну територію України. – З «ДНРівським» все набагато складніше: якщо у перші роки жодних проблем не було як для підлітків, так і для дорослих людей (бо визнавався паспорт України), то згодом проблеми почали наростати. Зі слів моїх знайомих, до них починали докопуватися на вулиці, а невдовзі й затримувати для «з'ясування особи», у відділку знімали відбитки пальців і теж проводили «бесіду». Потім нам повідомили, що «паспорт» потрібен і для іспитів та виїзду, але якщо його немає, потрібно було отримувати і нотаріально завіряти так звану адресну довідку (документ про те, що ти дійсно живеш у «ДНР»). Завдяки їй я і виїхав».



А що на окупованих у 2022-му територіях?

«Особисто я російський «паспорт» не отримувала. Поки що немає жодних проблем із цим. Російський зазвичай беруть пенсіонери, які бажають отримувати дві пенсії – українську та російську. Полюс ті громадяни, які в Україні до пенсії не дотягують, а в Росії на пенсію йдуть раніше, й вони підпадають під цей вік. Іноді люди беруть через те, що «рашисти» та колаборанти тиснуть на них. Проводять обшуки. Щоб уникнути таких перевірок, люди готові подати документи та отримати паспорт», – розповідає нашим колегам з проєкту «Новини Приазов'я» жителька одного із сіл Мелітопольського району.

Росія створює такі умови, що для багатьох отримання паспорта – потреба для виживання

І хоча більшості наших співрозмовників вдалося уникнути отримання російського документу, правозахисники застерігають:

Уся атмосфера на окупованих територіях така, що для людей, обмежених у пересуванні, створюються обставини, за яких людина буде змушена отримати цей «паспорт» РФ, зазначає менеджерка з адвокації Центру прав людини ZMINA Олена Луньова.

«Створення умов отримання «паспорта» «ЛНР», «ДНР» Російської Федерації – це тактика Росії протягом усіх 8 років війни. Російська Федерація роздавала ці «паспорти», створюючи умови, за яких люди не могли отримати українські паспорти через те, що КПВВ були закриті, і єдиним варіантом отримати хоч якийсь паспорт існуючої країни залишався російський паспорт. Це стосується і отримання/продовження договорів. Особливо це стосується бізнесу, який орендує земельні ділянки. Поки що ми не фіксували, але не виключено, що також буде примус для отримання паспорта для тих, хто хоче отримувати соціальні виплати на окупованих територіях. Якщо це досі не сталося, це обов'язково станеться, тому що ми бачили, як це відбувається», – вважає адвокат.

«В Криму людина, яка не мала російського паспорта або російського свідоцтва про народження дитини, не могла отримати для дитини щеплення та медичну допомогу, тому що не було відповідного поліса страхування, який видається лише громадянам Росії», – наводить вона приклад такої безвиході.

Експертка Донбас СОС Віолета Артемчук акцентує на тому, що у такій чутливій темі дуже важливо, аби держава чітко комунікувала, яку відповідальність і для кого впроваджує. Адже чутки (що «будь-хто, хто отримає російський паспорт, буде злочинцем») виникають дуже швидко, і люди можуть відчувати через це загрозу.

«З'явилось роз'яснення від віцепрем'єра з питань реінтеграції, дуже важливо, щоб це було почуто. Згідно з цим повідомленням, кримінальна відповідальність буде людям, які є держслужбовцями та отримали російський «паспорт» і продовжують свою діяльність на окупованих територіях, – зазначає Артемчук. – Ми знаємо випадки в Херсонській області: там фермерами, які орендують земельні паї, щоб продовжувати термін оренди, обов'язково треба отримувати російський «паспорт». Відповідальність, згідно з анонсом (анонсом цього законопроекту, який розписало Мінреінтеграції – ред.) буде не для тих, хто цей паспорт отримає, а для тих, хто примушує це робити».

Ми також спитали жителів окупованих територій у соцмережах Донбас.Реалії, чи вдалось їм уникнути оформлення російського паспорта, а якщо ні, то чому:

Олександр Марченко, Роман Сєврюков

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