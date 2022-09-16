Уряд схвалив законопроєкт про покарання за паспорт РФ – Верещук

Уряд 16 вересня схвалив законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта, повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому, ми маємо реагувати шляхом посилення кримінального законодавства.(До слова, такий закон варто було б прийняти ще у 2014)», – наголосила вона.

За словами Верещук, схвалений урядом законопроєкт пропонує такі види кримінальної відповідальності:

якщо держслужбовець отримав паспорт РФ ( від 10 до 15 років позбавлення волі);

за пропаганду російського громадянства (від 5 до 8 років позбавлення волі);

за примус громадян України до отримання російського паспорта (від 8 до 12 років позбавлення волі);

за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище (від 8 до 12 років позбавлення волі).

«Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроєкт не стосується», – наголосила міністерка.

Тепер законопроєкт має бути внесений на розгляд до Верховної Ради.

15 вересня журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» повідомили, що заступник голови Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов, який має доступ до державної таємниці, є громадянином Російської Федерації.