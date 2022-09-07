«Взяв паспорт Росії, підеш воювати»: що відомо про мобілізацію на окупованому півдні?

Чи проводить Росія мобілізацію жителів окупованого півдня України? Кому загрожує призов до лав російської армії у першу чергу? Як уникнути такої мобілізації жителям окупованих територій України, дізнавався проєкт «Новини Приазовʼя».

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові почали видавати місцевим жителям повістки на війну Росії проти України. Про це 4 вересня повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Раніше, 2 вересня, про це також написало видання «РІА Мелітополь». За даними медіа, це торкнулося чоловіків, які отримали російські паспорти. У розпорядженні журналістів опинилося фото однієї з таких «повісток».

Призначений російськими окупантами представник так званої «військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Володимир Рогов у дописі у своєму телеграм-каналі назвав цю інформацію «фейком» і додав, що на окупованій території нібито діє «мораторій на мобілізацію протягом 5 років». Про це у липні також повідомляли російські ЗМІ з посиланням на призначеного окупантами «керувати» захопленою частиною Запорізької області Євгена Балицького.

«Мелітополь – своя столиця»

Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі для «Новин Приазов'я» підтвердив, що йому відомо про випадки надходження повісток жителям міста, які раніше отримали російські паспорти. Він радить не зволікати і покидати окуповану територію: «Не може держава Україна і жоден політик в Україні, або жоден військовий, надати безпекові гарантії людям, які залишилися на тимчасово окупованій території. Тому, звичайно, ці люди мають виїжджати з тимчасово окупованих територій».

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що окупанти вважають Мелітополь своєю «столицею» в регіоні, тому багато процедур відбуваються вперше саме в цьому місті.

«Він (Мелітопол – ред.) є такою умовною окупантською столицею, вірніше столицею окупантів. В ньому багато подій відбувається в перш чергу в окупації. В Бердянськ, Бердянський район десь через тиждень, інколи місяць, підходить до цих стандартів, що були запроваджені в Мелітополі. Так було і з валютою, і іншими окупаційними «нормами», які вони застосовували», – каже він.

За інформацією Дудукалова, в Бердянську поки не зафіксовано жодного випадку отримання повістки від російських військових.

Загальний інформаційний фон не дуже сприяє тому, щоб населення там «віддавалося» окупантам

«Мною не зафіксовано процедури, що передбачає видачу повісток або ще щось подібне. Та і взагалі загальний інформаційний фон не дуже сприяє тому, щоб населення там «віддавалося» окупантам і працювало на окупантів, бо є такі моменти, що створюють загальну картинку, створює загальне відчуття у людей, що зараз щось йде не так», – зазначив заступник голови райради.

Він також розповів, що російські окупаційні сили поки не перешкоджають виїзду з Бердянська чоловіків призовного віку.

Загалом на окупованій частині Запорізької області видача повісток поки теж не має масового характеру, каже політик.

«Розгін цієї інформації, був після однієї фотки і ця фотка була на фоні одного паспорту. Може, це був бонус до паспорта, там десь у Мелітополі військкомат став креативним дуже, влаштувався під паспортним столом. Поставили там якогось сержантського орка, який виписував повістки. Може це і так», – припустив він.

Міський голова Василівки Запорізької області Сергій Каліман розповів, що у цьому місті російські окупанти поки теж не розповсюджують повістки. Мер припускає – це може бути пов'язано з тим, що російські паспорти у місті отримали всього близько 10 осіб.

Мер Василівки зазначив, що спілкується з жителями окупованого міста і роз’яснює, до яких наслідків може призвести отримання російських паспортів.

«Треба людям донести, щоб вони не зробили таких кроків, через які вони потім будуть шкодувати. Ми пояснюємо, що ціна цього паспорту 10 тисяч рублів, але потім протягом 2-3 місяців вам принесуть повістку, щоб ви йшли воювати. Мало того, вас кинуть як «гарматне м'ясо» на передок. Можливо, ці аргументи спрацьовують. І такий алгоритм дій має бути по всій Україні», – вважає Каліман.

«Без юридичних підстав»

Політолог із Херсона Володимир Молчанов зазначив, що на окупованій частині Херсонської області не були створені навіть структури, які виконували б функції військкоматів.

Ніяких структур по ліні саме Міністерства оборони, тобто військкоматів, не створено

«Вони створили спочатку по лінії Міністерства оборони й за політичної підтримки партії «Єдина Росія» «військово-цивільну адміністрацію», де ніяких структур по ліні саме Міністерства оборони, тобто військкоматів, не створено. Паралельно, під тиском угрупування Кірієнко-Патрушева, тобто ФСБ, було створено «уряд» Херсонської області за російським зразком переважно з російських громадян, єдиний український громадянин, якій був в цьому уряді, зараз вже мертвий – Ковальов. Власне, в цьому «уряді», як і в Росії, військкомати туди не входять, тобто вони не є регіональними структурами, вони повністю знаходяться в підпорядкуванні по лінії Міністерства оборони, тобто місцевій, регіональній владі вони ніяк не підпорядковані», – пояснив політолог.



Він зазначив, що Росія починає впроваджувати процес призову на окупованій частині Запорізької області, не маючи на це юридичних підстав. Втім, за російським законодавством, пройти військову службу зобов'язані всі громадяни Росії чоловічої статі від 18 до 27 років. І це чекає на тих жителів, які отримали російські паспорти, наголосив Володимир Молчанов.

Така сама небезпека чекає на представників старших вікових груп до 60 років, яких можуть призивати на військові збори, а фактично це означає потрапляння на фронт

«І в Росії ухилитися від цієї служби набагато складніше, ніж в Україні. Те саме чекає тих, хто взяв в той чи інший спосіб російські паспорти. Така сама небезпека чекає на представників старших вікових груп до 60 років, яких можуть призивати на військові збори, а фактично це означає потрапляння на фронт саме в умовах окупованої території, або викликати на звірку даних, що так само призведе до такого неофіційного призову», – стверджує політолог.



За словами Молчанова, у випадку, якщо Росії вдасться «інтегрувати» окуповану частину Херсонщини до свого складу, призов до лав російської армії місцевих жителів – це лише питання часу.



«Всі практично новоявлені громадяни Росії чоловічої статі будуть рано чи пізно мобілізовані та відправлені як гарматне м'ясо або на фронт, або у прифронтові тилові гарнізони, і все одно їх чекає в якості резерву потрапляння на цей фронт», – додав він.

Маріуполь: «терміново поновити військовий облік»

В окупованих Маріуполі та Маріупольському районі російські військові планують провести мобілізацію у 20-х числах вересня цього року. Про це 6 вересня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, російські окупаційні сили дали вказівку «терміново поновити військовий облік» в Маріупольському районі.

За словами Андрющенка, мобілізація до лав російської армії протягом вересня чекає, як мінімум, на жителів колишнього Мангушського району. Таку ж вказівку, за інформацією радника мера, окупанти отримали і по Маріуполю, але її виконання відтермінували на 2 тижні. Радник мера закликав чоловіків мобілізаційного віку якомога швидше евакуюватися з Маріуполя.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія проводить мобілізацію на захоплених раніше територіях Луганщини та Донеччини.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в липні цього року повідомляв, що на Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому «на передову відправляють навіть студентів та літніх людей».

За його словами, окупанти «викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки», а також «вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах».

Журналіст Денис Казанський розповів, що мобілізація до російської армії жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей викликає «величезне обурення» серед місцевого населення.

Неможливо розповісти людям, що на Донбасі мобілізації немає, бо вони з нею стикаються особисто

«На Донбасі неможливо розповісти людям, що на Донбасі мобілізації немає, бо вони з нею стикаються особисто, безпосередньо, оскільки вже цей негатив, негативна інформація про стан людей на Донбасі настільки поширилася вже за межі Донбасу і стала просто поширюватися по самій Російській Федерації, в російському суспільстві, що російська держава зрозуміла, що це небезпечно для неї, що це дуже негативний інформаційний фон. І вони почали реагувати, скажімо так, щоб переконати російське саме населення, що ось ця вся мобілізація – нібито фейк і її нібито не існує», – каже Казанський.

Журналіст зазначив, що до цього року жителів окупованих територій Донбасу не примушували до участі в бойових діях.

«Вони набирали 200-300 людей для картинки, щоб просто це потім показати. Відповідно ніякої масової підготовки населення до бойових дій не було і ніхто не вірив, що вони можуть почати це і що будуть от так просто викрадати людей на вулицях. Взагалі такого примусу до участі в бойових діях до 2022 року не було і там набирали найманців. Скажімо так, людей набирали на так званий контракт за гроші», – розповів Казанський.

Він нагадав, що на окупованій частині Донбасу немає чітко регламентованої процедури мобілізації. До лав російської армії може потрапити будь-хто з чоловіків.

Мобілізація це все ж таки процес, який регулюється законодавством. А там такого не відбувається, там людей просто хапають на вулиці. Їх просто, як бродячих тварин можуть відловлювати

«Річ у тому, що там не має повісток як таких. От ви коли чуєте слово мобілізація, ми усі розуміємо, що є певні процедури. Мобілізація це все ж таки процес, який регулюється законодавством. А там такого не відбувається, там людей просто хапають на вулиці», – стверджуе журналіст.

«Їх просто, як бродячих тварин можуть відловлювати, от так само відбувається з чоловіками, їх можуть просто схопити перехожих, або пасажирів автобуса. Відповідно, без жодної медкомісії, тобто ніхто не цікавиться, може в тебе там вада серця, чи психічне захворювання, чи туберкульоз, людину просто викрадають фактично на вулиці й надалі її відправляють на забій. І от, власне, в такій ситуації немає групи ризику, група ризику це в принципі чоловіки», – підкреслив Казанський.

«Порада – здаватися в полон»

Адвокат Юрій Білоус підкреслив, що примусова мобілізація жителів окупованих територій є воєнним злочином Росії.

У тих людей, які залишаються на окупованих територіях немає обов'язку клястися у вірності (країні-окупанту)

«Вона прямо заборонена міжнародним гуманітарним правом, бо у тих людей, які залишаються на окупованих територіях немає обов'язку клястися у вірності, я цитую норми міжнародного гуманітарного права, і тому вони фактично зобов'язані підкорюватись тій владі, яка існує на тій території, де вони живуть. Але це їх не зобов'язує служити в армії держави, яка окупує, не зобов'язує бути частиною тих чи інших організації, які пов'язані з військовими операціями», – пояснив адвокат.

Юрист зазначив, що жодні «нормативні акти», які російські окупаційні сили ухвалюють стосовно захоплених територій України, не дають підстав проводити призов до російської армії.

Юрій Білоус розповів, що вже є випадки, коли цього року українські суди виносили вироки мобілізованим на територіях окупованого Донбасу. На думку юриста, потрібно розрізняти добровільну і примусову мобілізацію.

Примусова мобілізація – це воєнний злочин, люди – українці, яких мобілізували примусово, – це жертви воєнних злочинів

«Вироки такі дійсно є, проте дуже таке серйозне питання повинно ставитися до суті обвинувачень, до суті вироків і до доведеності цих вироків, до тих доказів, які ми тут в Україні доводимо про те, що це дійсно щось таке, що заслуговує на кримінальне покарання. Бо примусова мобілізація – це воєнний злочин, люди – українці, яких мобілізували примусово, – це жертви воєнних злочинів», – наголошує він.

Для того, щоб уникнути мобілізації до лав російської армії адвокат радить жителям окупованих територій виїжджати звідти. Якщо виїхати за якихось причин неможливо, варто переховуватися і обмежити всі свої зв'язки.

«Для цього вживати максимальних заходів безпеки – не перебувати в місцях скупчення людей, намагатися постійно перебувати чи у квартирі, чи в будинку, чи на дачі. Обмежити коло спілкування, за винятком кількох рідних, взагалі з будь-якими людьми для того, щоб це не було підставою для того, щоб вас фактично здали і до вас не прийшли чи у квартиру, чи в будинок і звідти вас забрали», – каже Білоус.

Юрій Білоус розповів, що знає про випадок, коли чоловік з окупованої частини Луганської області виїхав на підконтрольну владі України територію через треті країни, щоби уникнути мобілізації до російської армії.

«Я спілкувався нещодавно з людиною, яка таким чином 5 місяців переховувалась від мобілізації на території Луганської області і цій людині вдалось все ж таки евакуюватись з цієї території і через кілька країн потрапити до України і не бути мобілізованою. Проте, те що людина розповідає, – це насправді жах, бо це 5 місяців колосального і великого стресу», – поділився адвокат.

За словами юриста, більшість порад, які він озвучив, – саме від цього чоловіка.

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дають свої поради – чоловікам, яких можуть мобілізувати до російської армії, всіляко уникати отримання повістки, а в разі незаконного призову здаватися в полон Збройним силам України.