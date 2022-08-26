ISW: Кремлю навряд чи вдасться збільшити армію до передбаченої указом Путіна чисельності

Президент Росії Володимир Путін і далі налаштований уникати повної мобілізації і навряд чи найближчим часом віддасть відповідний наказ, заявили експерти американського Інституту дослідження війни (ISW), коментуючи указ Путіна, за яким наступного року збільшується чисельність російської армії.

«Російська армія, ймовірно, прагне відшкодувати втрати від свого вторгнення в Україну і створити сили для підтримки своєї операції в Україні. Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, все ще недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін, як і раніше, налаштований уникнути повної мобілізації», – йдеться в повідомленні.

В ISW додали, що навряд чи Кремлю вдасться сформувати достатні сили для досягнення передбаченої указом чисельності військ в 1 150 000 солдатів.

«Російська армія історично не досягала цілей щодо кінцевої чисельності. Наприклад, у 2022 році перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну вона мала лише близько 850 000 військовослужбовців дійсної служби, що значно не досягало її номінальної цільової чисельності в понад один мільйон», – заявили експерти.

За їхніми словами, Росія, швидше за все, зіткнеться з серйозними перешкодами для швидкого залучення великої кількості нових солдатів.

«Крім проблем, з якими стикаються російські вербувальники, навчальний потенціал Росії, ймовірно, зменшився з 24 лютого, оскільки Кремль залучив навчальні елементи для участі в бойових діях в Україні, і, як повідомляють, вони зазнали втрат», – йдеться у повідомленні.

В Інституті дослідження війни також вважають, що Росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, який залучить близько 130 тисяч осіб, щоб поповнити втрати в армії, які, як повідомляється, обчислюються десятками тисяч убитих і тяжко поранених.

Крім того, Кремль може офіційно включити до російської армії сили угруповань «ДНР» і «ЛНР» чи нові російські добровольчі підрозділи, які формально не є частиною російської армії, кажуть в ISW. При цьому, за словами експертів, чистий приріст бойової потужності Росії в будь-якому такому випадку «буде дуже невеликим».

Президент Росії Володимир Путін 25 серпня підписав указ, яким передбачається збільшення чисельності російської армії на 137 тисяч осіб.



Згідно з указом, кількість російських військовослужбовців становитиме 1 мільйон 150 тисяч. Документ набуває чинності з 1 січня 2023 року.



До цього чисельність російських Збройних сил була на рівні понад 1,9 мільйона осіб, з яких 1 мільйон 13 тисяч є військовослужбовцями, інші – цивільний персонал.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 25 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 45 850 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

24 серпня керівник Головного управління розвідки Міністерства України Кирило Буданов заявив, що Росія сповільнила наступ через виснаження ресурсів і морально-психологічну втому російських військ.

Британська розвідка заявила, що через шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну значного прогресу Росії досягти не вдалося.