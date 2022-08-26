Генштаб: російські війська не полишають спроб штурму на Донецькому напрямку

Російські військові не полишають спроб ведення штурмових і наступальних дій на Донецькому напрямку і продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 26 серпня.

«На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута і Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав. На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівко, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного й Опитного», – йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку загарбники вели бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів і недопущення просування підрозділів Сил оборони, додали у Генштабі.

За повідомленням, російські війська здійснювали обстріли на Харківському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках.

24 серпня керівник Головного управління розвідки Міністерства України Кирило Буданов заявив, що Росія сповільнила наступ через виснаження ресурсів і морально-психологічну втому російських військ.

Британська розвідка заявила, що через шість місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну значного прогресу Росії досягти не вдалося.