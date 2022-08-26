Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»

Росія через шторм у Чорному морі зменшила кількість своїх ракетоносіїв там, повідомило у ніч на 26 серпня оперативне командування «Південь».

«Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до двох – надводного і підводного – а відповідно і кількість «Калібрів» до 12», – йдеться у повідомленні.

Попри це, військові наголосили, що і ракетна загроза, і мінна небезпека «не втрачають актуальності».

Напередодні в ОК «Південь» повідомляли, що біля берегів окупованого Криму перебувають десять кораблів російського Чорноморського флоту Росії: «серед них – чотири ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу «Калібр», в готовності до завдавання ракетного удару по всій території України».

Влада останніми днями попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки війська РФ можуть готувати жорстокі атаки до Дня Незалежності України. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.

У вечірньому зверенні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.