З початку поточного тижня знищено 7 складів з боєприпасами військ РФ – Гуменюк

З початку поточного тижня українські військові знищили сім складів з боєприпасами військ РФ, повідомила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Склади з боєприпасами є одними з пріоритетних цілей нашої артилерії, зокрема, і авіаційних ударів, оскільки це запаси, які ворог планував би використати проти наших підрозділів. Незважаючи на те, що вони намагаються розосереджувати ці запаси, оскільки вже відчули, що наші втручання досить точкові і абсолютно прицільні, ми все ж таки знаходимо місця нової дислокації і нову їх знищуємо», – сказала Гуменюк.

Цифра про сім знищених йього тижня складів боєприпасів військ РФ, на її думку, неостаточна.

«Думаю, що це не завершення, у тижні ще є кілька днів і ми ще встигнемо», – додала Гуменюк.

Росія про свої втрати у техніці не повідомляє.

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Цього тижня українські військові повідомляли про розгром складів з боєприпасами у Чорнобаївці, Благодатному, Старицях. Були також повідомлення про чергові удари по Каховському та Антонівському мостах.