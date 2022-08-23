ЗСУ знищили командний пункт і склад боєприпасів армії РФ в Чорнобаївці – ОК «Південь»

Українські військові знищили два командні пункти та два склади боєприпасів армії РФ. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному», – зазначають в ОК «Південь».

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська на Миколаївському напрямку мають «частковий успіх» штурмових дій біля населеного пункту Благодатне.

Станом на ранок 23 серпня Росія, згідно з даними Генштабу ЗСУ, втратила у повномасштабній війні проти України 45 550 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.