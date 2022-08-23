Росія втратила 45 550 військових у масштабній війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила 45 550 своїх військових, повідомив вранці 23 серпня Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, протягом останньої доби загинули 150 російських солдатів, найбільші втрати – на Донецькому напрямку.

Крім того, у Генштабі Збройних сил України повідомили про такі втрати Росії у війні:

1921 танк (два за останню добу)

4238 бойових броньованих машин (+8)

1033 артилерійські системи (+1)

266 РСЗВ

146 засобів ППО (+1)

234 літаки

198 гелікоптерів

817 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2)

196 крилатих ракет (+2)

15 кораблів /катерів

3150 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+1)

99 одиниць спеціальної техніки.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.