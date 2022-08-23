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Росія втратила 45 550 військових у масштабній війні проти України – Генштаб ЗСУ

Залишки російського танка на Київщині (архівне фото)

Росія у повномасштабній війні проти України втратила 45 550 своїх військових, повідомив вранці 23 серпня Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, протягом останньої доби загинули 150 російських солдатів, найбільші втрати – на Донецькому напрямку.

Крім того, у Генштабі Збройних сил України повідомили про такі втрати Росії у війні:

  • 1921 танк (два за останню добу)
  • 4238 бойових броньованих машин (+8)
  • 1033 артилерійські системи (+1)
  • 266 РСЗВ
  • 146 засобів ППО (+1)
  • 234 літаки
  • 198 гелікоптерів
  • 817 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2)
  • 196 крилатих ракет (+2)
  • 15 кораблів /катерів
  • 3150 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+1)
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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