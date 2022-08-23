У Генштабі повідомили про «активні дії» військ РФ на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку зусилля російських військ зосереджуються на веденні «активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках», повідомив у ранковому зведенні 23 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів і Кодеми. Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара і Кодеми, успіху не мав, відійшов», – йдеться у зведенні.

На Авдіївському напрямку, кажуть у Генштабі, російські війська задіяли танки, ствольну артилерію й реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського, завдавали авіаудару біля Мар’їнки, вели наступ біля Красногорівки і Первомайського, «успіху не мали».

«На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Григорівки, Роздолівки, Біленького та Спірного. На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдав авіаудару неподалік Богородичного», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що загарбники здійснювали обстріли на Новопавлівському, Запорізькому, Харківському напрямках.

«На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Вживає заходів із поповнення втрат. Здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Парутине, Лимани, Лозове, Шевченкове, Мирне, Українка, Киселівка, Потьомкине, Широке, Іванівка, Осокорівка, Добрянка, Пришиб, Квітневе. Завдав авіаційних ударів поблизу Трудолюбівки, Потьомкиного та Андріївки. З метою ведення повітряної розвідки активно задіяв БпЛА», – заявили у командуванні.

У Генштабі попередили, що зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

22 серпня агентство Reuters із посиланням на американського чиновника повідомило, що США мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.