Росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати представників ОРДЛО для посилення своїх військ – британська розвідка

Росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати представників ОРДЛО для посилення своїх військ РФ на Донбасі, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири, ймовірно, вдаються до прямих фінансових стимулів, тоді як деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій. Постійним фактором, що сприяє цим проблемам, є класифікація Росією війни як «спеціальної військової операції», яка обмежує повноваження держави щодо правового примусу», – йдеться у повідомленні.



У британській розвідці нагадують, що минулого тижня було поширено відео, на якому, як повідомляється, представники угруповання «ЛНР» відмовляються від участі у наступальних операціях на Донеччині, незважаючи «на погрози та залякування з боку старшого командування».

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На окупованих територіях Донбасу проводиться мобілізація. Зокрема, за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Як стверджує Гайдай, ними і поповнюється «склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують».