Примусова мобілізація: на Луганщині російські війська «полюють» на чоловіків біля дитсадків – Гайдай

В окупованих містах Луганської області триває примусова мобілізація – про це вранці 18 серпня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Працівники військкоматів на окупованих територіях для поповнення армії РФ вже вдаються до крайніх мір», – заявив він.

За даними голови області, у окупованому з 2014 року Луганську чоловіки не виходять на вулицю без зайвої потреби, за можливості залишають місто і ховаються в селі.

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«Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду. Тепер влаштували суцільний безлад – чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде увечері забирати, їм байдуже», – повідомив Гайдай.

Він додав, що російські війська намагалися атакувати позиції українських військ на межі Луганщини та Донеччини. Зокрема, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася покращити тактичне положення вночі проти 18 серпня, проте не досягла успіху.

Російські окупаційні війська вдаються до мобілізації місцевих жителів для війни проти України на захоплених територіях. Зокрема, у липні представництво президента в Автономній республіці Крим закликало кримчан саботувати мобілізацію.