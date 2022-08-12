Понад 200 в’язнів з двох російських колоній, завербовані ПВК «Вагнера», загинули у війні РФ в Україні – ЗМІ

Понад 200 в’язнів із двох російських колоній, завербованих ПВК «Вагнера», загинули в Україні, стверджує видання «Важные истории».



З колишніх ув'язнених петербурзької ВК-6 «Обухово», в якій взяли на службу приблизно 200 людей, живими залишилися двоє: один перебуває в комі, другий втратив ноги.

У Громадській наглядовій комісії російського Санкт-Петербурга заперечили мобілізацію ув’язнених місцевих колоній для поїздки в Україну і назвали матеріал ЗМІ «фантазією».



Джерело правозахисної організації «Русь сидящая» в ВК-7 «Панківка» у Великому Новгороді розповіло, що з їхньої колонії також «майже всі загинули». Йдеться про десятки людей.



Офіційно російська сторона участі ув'язнених у війні не підтверджує, але 8 серпня сюжет про одного із загиблих – ув'язненого ВК-7 «Яблунівка» в Санкт-Петербурзі Костянтина Тулінова – показали на «Росія 1». Чоловіка, за розповідями телеведучого, помилували посмертно та прирівняли до учасника бойових дій.



Охочим вирушити воювати в Україну у Росії пообіцяли зарплату в 100 тисяч рублів на місяць, премію, амністію через пів року служби, а потім повернення додому або підписання нового договору.