Втрати Росії у війні сягнули 43 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 43 тисяч своїх військових, повідомив вранці 11 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, протягом останньої доби загинули близько 200 російських солдатів, найбільших втрат РФ зазнала на Донецькому напрямку.

Крім того, за даними Генштабу, Росія від 24 лютого втратила:

1846 танків (14 – за останню добу)

4100 бойових броньованих машин (+14)

974 артилерійські системи (+3)

261 РСЗВ

134 засоби ППО (+1)

232 літаки

193 гелікоптери

772 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+6)

185 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

3018 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+13)

90 одиниць спеціальної техніки (+1).

За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.



9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.