У Пентагоні назвали втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців, заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, наголосивши, що йдеться про приблизні втрати, як убитими, так і пораненими.

При цьому, як повідомляє американський телеканал CNN, Каль зазначив, що такі втрати є «значними», зважаючи на те, що Росія не досягла жодної з цілей, заявлених президентом країни Володимиром Путіним при повномасштабному вторгненні в Україну.

«Український моральний дух і воля до боротьби беззаперечні, і, я думаю, набагато вищі, ніж середня воля до боротьби з боку Росії, тому я думаю, що це дає українцям значну перевагу», – додав Каль.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими. За словами Бернса, втрати української армії «імовірно, трохи менші». Він наголосив, що для обох сторін ці втрати є значними.

Перевірити правильність цих оцінок за умов війни неможливо.

Москва і Київ не розкривають кількість загиблих у війні військових. Зокрема, Міністерство оборони Росії звітувало про них востаннє 25 березня. Тоді стверджувалося, що загинули 1351 особа і 3825 – були поранені.

Український Генштаб заявляє, що з початку повномасштабної війни загинуло понад 42 тисячі російських військових.