Курт Волкер розповів про західну зброю та можливість домовлятися із Путіним. Ексклюзив

США доставила в Україну зброї на суму, яка перевищує оборонні бюджети багатьох країн, однак це не може забезпечити швидкої перемоги над Росією. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. За його словами, ЗСУ показали успіхи на південному напрямку, але для повної деокупації територій доведеться пройти довгий шлях. Росія все ще має багато зброї та військових, яких кидають у бій.

Водночас через те, що Росія поставила в Україні завдання, які неможливо виконати, а російська армія несе значні втрати, позиція російського президента Володимира Путіна послаблюється, каже колишній спеціальний представник США з питань України. І додає, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган намагається схилити Росію до мирних переговорів, проводячи зустрічі з російським лідером. Утім, вважає Курт Волкер, Путін не готовий до миру, адже досі хоче знищити Україну як державу.

– Днями ми побачили чергову спробу налагодити діалог з Путіним з боку президента Туреччини Ердогана. Вони зустрілися в Сочі – вже вдруге за останній місяць. Схоже, що Ердоган хоче взяти на себе роль миротворця і підштовхнути Україну до переговорів з Росією. Чи дійсно він вважає, що сам Путін готовий до цих переговорів і, зрештою, до миру?

Хороша ідея – перевірити, чи готова Росія шукати шляхи для того, щоб відступити. Росія повинна забрати свої сили з України

– Тут є декілька речей. По-перше, це хороша ідея – перевірити, чи готова Росія шукати шляхи для того, щоб відступити. Росія повинна забрати свої сили з України, вона поставила цілі з захоплення України, які є недосяжними. Російські війська зазнали значних втрат, тож Путін зараз опиняється у все більш слабкій позиції. І варто дослідити, що і робить зараз президент Ердоган: чи визнає це сам Путін, чи може він думати якось інакше, чи може він вивести свої війська? Це варто спробувати.

Але я не вірю, що це входить в рамки способу мислення Путіна. Він вже ухвалив рішення – знищити Україну як державу, знищити людей. Він візьме те, що він може взяти зараз, і продовжить пізніше. Поки він має це імперіалістичне мислення, він не зупиниться. Тому я не вірю, що якісь переговори можуть дати результат.

Але я не вірю, що це входить в рамки способу мислення Путіна. Він вже ухвалив рішення – знищити Україну як державу, знищити людей

Але ми повинні відмітити, що переговори, які ініціювала Туреччина, щодо експорту українського зерна, дійсно дали результат, кораблі вийшли з порту. Щодо Ердогана особисто: так, він хоче цього статусу регіонального миротворця, це допомагає йому в міжнародних відносинах, тому що Туреччина має складні відносини з іншими країнами, в тому числі зі США, він думає, що це допоможе йому. Також він думає, що це допоможе йому у внутрішній політиці – з огляду на вибори, які пройдуть наступного року.

– Ще є політики в країнах Європи або в США, які все ще хочуть «зберегти обличчя» Путіну?

– Їх все менше і менше в Сполучених Штатах, але час від часу ці заяви з’являються в Європі. У США більше ніхто про це не думає.

Але я стурбований іншими американськими трендами. Близько 80% Конгресу і Сенату повністю підтримують Україну, різко виступають проти російської агресії проти України, виступають за надання допомоги Україні, щоб вона могла протистояти цій агресії. Але інші 20%, які не підтримують ці дії з різних причин. Хтось ставить за пріоритет Китай, хтось вважає це марною тратою бюджетних грошей, бо незрозуміло, як довго це доведеться робити, хтось думає, є достатньо внутрішніх пріоритетів, які теж треба профінансувати. А дехто вважає, що це безнадійно, що це не буде працювати. Ці голоси стали помітні значно пізніше, і ми бачимо все більше людей, які наводять ці аргументи. Тому зараз для більшості, для тих 80% важливо бути сильними і чіткими у продовженні підтримки України.

– Чи є в країн НАТО чітке бачення того, як повинна закінчитися війна в Україні?

Росія повинна погодитися повернутися на свою територію. Якщо це станеться, може настати мир. Але я не думаю, що ми близькі до цього прямо зараз

– Я не думаю, що зараз хтось має чітке розуміння цього. Але ми маємо знайти цей сценарій закінчення війни.

Моя особиста відповідь на це питання: Росія має покинути Україну і повернутися в межі своїх кордонів. Якщо Росія продовжить свій імперіалістичний курс – це небезпека для всіх нас: для Європи, для США. Це така сама ідеологія, яка спричинила Другу світову війну. І ми не хочемо повторення цього. Росія повинна погодитися повернутися на свою територію. Якщо це станеться, може настати мир. Але я не думаю, що ми близькі до цього прямо зараз.

Щодо вашого питання, від Європи та Сполучених Штатів ми чуємо дуже нечіткі формулювання, який вигляд буде мати закінчення війни. Одне з них – допомогти Україні зайняти сильну позицію та розпочати мирні переговори. Але поки Путін не збирається домовлятися, який це буде мати сенс і чи залишить він Україну? Я все ще думаю, що це потребує набагато більше рішучості та уваги, зокрема з боку наших європейських партнерів.

– Близько місяця тому ми чули багато про те, що Україна готова переломити хід війни завдяки зброї, яка надійшла від західних партнерів. Однак зараз ми не бачимо великих перемог та швидкої деокупації територій. Чи це означає, що для ефективного контрнаступу ЗСУ цієї зброї виявилося замало і нам потрібно набагато більше?

Україна зробила неймовірне. Україна виживе як суверенна незалежна європейська демократія, безсумнівно. Але доведеться пройти довгий шлях

– Ніхто не має бути занадто самовпевненим, це дуже важка і небезпечна війна, яка далека від закінчення. Україна зробила неймовірне, я хочу виразити захоплення українським народом, українськими військовими. Вони показали неймовірну силу, неймовірні здібності і рішучість у захисті своєї прекрасної країни. І це нікуди не зникне, ми знаємо, що в результаті Україна виживе як суверенна незалежна європейська демократія, безсумнівно.

Але доведеться пройти довгий шлях до цього від тієї точки, де ми зараз перебуваємо. У Росії багато зброї, в неї багато солдатів, вона буде використовувати їх без розбору. Вони не мають можливості захоплювати нові території, і це означає, що коли вони атакують, вони можуть знову запускати ракети по містах. І це жахливо для цивільного населення.

Українська армія, на мою думку, справляється дуже добре в Херсонській області і має великий прогрес там. Але велика частина територій все ще контролюється Росією. І в українців попереду довгий шлях, щоб відвоювати і повернути свої території, перемогти російські сили і змусити Росію визнати, що вона більше не заволодіє частинами України.

– Якщо повернутися до питання збільшення поставок зброї в Україну, особливо з боку Сполучених Штатів, чи є в США можливість відправити стільки озброєння, скільки Україна потребує, в найближчий час?

Темпи поставок будуть зберігатися чи навіть зростати. Ми говоримо про системи HIMARS, про постійний потік боєприпасів та артилерійських снарядів

– Сполучені Штати зробили неймовірно багато, надавши величезну кількість озброєння Україні. Мова йде про суми більші, ніж оборонні бюджети більшості інших країн. І це дійсно змінило ситуацію. Темпи поставок будуть зберігатися чи навіть зростати. Ми говоримо про системи HIMARS, про постійний потік боєприпасів та артилерійських снарядів. І ми постійно намагаємося розширити наші можливості, щоб поставляти більше. Ми рішуче налаштовані на це, і вже виділили фінансування на це – і на цей фінансовий рік, і на початок наступного. І я знаю, що в Конгресу є велика рішучість зробити все, щоб переконатися, що наступний раунд фінансування дозволить продовжити поставки в тому ж темпі.

На початку цієї війни США і багато партнерів були занадто повільні і занадто стримані в тому, що робили. І ми повинні переконати лідерів

Але Україна буде використовувати більше зброї та боєприпасів, швидше, ніж темпи поставок. І ми всі визнаємо і розуміємо це. На початку цієї війни, я думаю, Сполучені Штати і багато партнерів були занадто повільні і занадто стримані в тому, що робили. І ми повинні переконати лідерів, щоб вони сказали: «Добре, нема «Стінгерів»? Чому б ні, тепер є «Стінгери». Тепер є гаубиці, яких раніше не було, тепер є артилерійські системи, тепер є HIMARS». Ми повинні продовжувати тиск, щоб розширювати рамки: в плані типів озброєння, дальності артилерії, швидкості. Це відбувається зараз, і я вважаю, що ми в хорошій позиції прямо зараз.