Перше судно з українською агропродукцією прибуло в кінцевий пункт призначення – уряд

Судно POLARNET, яке одним із перших взяло участь в реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна і продуктів з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині, повідомили у міністерствах інфраструктури і закордонних справ України.

«Цей перший успішний досвід реалізації «зернової ініціативи» дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень», – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Повна відповідальність за подальше функціонування «зернового коридору» лежить на Росії. У разі дотримання нею своїх зобов’язань український продовольчий експорт і надалі гарантуватиме стабільність для наших близькосхідних, африканських і азійських друзів», – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані.

Згодом у рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи було відправлено ще три судна: NAVI STAR, ROJEN і POLARNET, а після цього другий караван із чотирьох суден.