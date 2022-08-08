З порту «Південний» відправили перше судно з продовольством – Кубраков

Із порту «Південний» у рамках «зернової ініціативи» вранці 8 серпня вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер SACURA прямує до Італії, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За повідомленням, судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке вирушило з порту «Чорноморськ» у Туреччину. На борту обох суден 60 тисяч тонн агропродукції, повідомили у Мінінфраструктури.

«Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – «Південний». Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції. Наразі наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом двох тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу», – заявив Кубраков.

Не враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей із українських портів уже вийшли вісім суден з українською агропродукцією.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані.

Згодом у рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи було відправлено ще три судна: NAVI STAR, ROJEN і POLARNET, а після цього другий караван із чотирьох суден.