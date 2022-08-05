Перший караван суден з українським зерном вийшов із портів Великої Одеси – міністр

Перший караван із трьох суден з українським зерном вранці 5 серпня вийшов із портів Великої Одеси, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту «Чорноморськ». Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН і Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним і прогнозованим для всіх учасників ринку», – написав Кубраков у фейсбуці 5 серпня.

За його словами, Україна планує забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць.

«Хоча «зерновий коридор» уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль – три і більше мільйонів тонн експорту агропродукції щомісяця з портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний», – заявив міністр.

Такі кроки, за його словами, потрібні не тільки українській економіці, але й світу.

«Чим швидше ми зуміємо вивезти 20 млн тонн минулорічного врожаю і розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі», – додав він.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані. Воно рухалося коридором, безпеку якого підтверджено гарантами – ООН та Туреччиною. В уряді заявляли, що в портах «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» чекають на свою чергу ще 16 суден. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.