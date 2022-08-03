В Україні на складах зберігається до 20 млн тонн врожаю зернових – міністерство

До 20 мільйонів тонн зернових минулорічного врожаю ще зберігаються на складах в Україні, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

За його словами, минулорічні запаси треба експортувати, аби звільнити сховища для врожаю зернових цього року.

«18-20 млн тонн минулого врожаю ще зберігається на складах. Новий врожай вже місяць, як зберігається. За нашими підрахунками, треба забезпечити всіма шляхами експорт десь 6 млн тонн на місяць для того, щоб аграрії мали можливість вивільняти свої складські потужності, отримувати кошти за продукцію, яку вони виготовляють і планувати наступний врожай», – пояснив Васьков.

Посадовець зазначив, що без відкриття глибоководних портів, «неможливо забезпечити експорт продукції, яка є зараз в Україні.

«А враховуючи роль України на світовому ринку агропродукції, це напряму впливає на баланс продовольчої безпеки у світі. Тобто, без відкриття українських глибоководних портів, забезпечити світову продовольчу безпеку неможливо», – додав він.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено гарантами – ООН та Туреччиною. На борту судна перебуває 26 тис тон української кукурудзи. В уряді кажуть, що в портах «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» чекають на свою чергу ще 16 суден. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.