До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вівторок до Туреччини прибуло перше судно з українським зерном.

«Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном, здолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів. Наша мета зараз – щоб була регулярність: щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна – і ті, що завантажуються, і ті, що на підході до порту. Безперервність і регулярність – це потрібний принцип. Потрібний усім споживачам нашої агропродукції», – сказав Зеленський у нічному відеозверенні.

За його словами, аграрний експорт цього року потрібен, щоб в українських фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року.

Міністерство оборони Туреччини у твітері написало, що судно Razoni стало на якір у визначеному місці прибуття.

Судно Razoni вранці 1 серпня вирушило з Одеси до ліванського порту Тріполі, перевозячи 26 тисяч тонн кукурудзи.



Спочатку очікувалося, що суховантаж прибуде до Стамбула вранці 2 серпня, але потім час прибуття змістили, бо Razoni спочатку рухався дуже повільно в українських водах через можливі міни, але потім зміг набрати швидкість.

Судно перевірятиме спеціальний спільний координаційний центр, створений минулого тижня, до складу якого входять цивільні та військові офіційні особи з України та Росії, а також делегати з Туреччини та ООН. Згідно з узгодженою процедурою, інспекції проходитимуть не в самому порту Стамбула, а в морі, в гирлі Босфору.



Як розповів агенції Reuters неназваний високопоставлений турецький чиновник, Анкара очікує, що приблизно одне судно із зерном буде залишати українські порти щодня, поки діє угода за посередництва ООН.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши зернову угоду. Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.