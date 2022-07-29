Десять суден із зерном готові вирушити з портів «Одеса» і «Чорноморськ»

Морські порти «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення, повідомило 29 липня Міністерство інфраструктури України.

«Вперше з 24 лютого у морських портах України відновлено роботу. Судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу як тільки наші партнери, ООН та Туреччина погодять «зелений коридор» в напрямку Босфору», – йдеться в повідомленні міністерства у телеграмі.

За повідомленням, 29 липня делегація Міністерства інфраструктури разом із президентом України Володимиром Зеленським, послами G7, Туреччини та представниками ООН проінспектували процес завантаження перших суден у рамках підписаної в Стамбулі «зернової» ініціативи.

Експорт зерна розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли залишити порт через початок повномасштабного вторгнення Росії, додали в Мінінфраструктури.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до експорту зерна з Одеського порту й чекає на сигнали від партнерів – представників Організації Об’єднаних Націй і Туреччини – щодо початку транспортування.

Як повідомив президент, експорт може розпочатися найближчими днями.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.