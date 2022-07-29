Зеленський на Одещині заявив, що Україна готова до експорту зерна і чекає сигналу від партнерів

Україна готова до експорту зерна з Одеського порту й чекає на сигнали від партнерів – представників Організації Об’єднаних Націй і Туреччини – щодо початку транспортування, заявив, перебуваючи на Одещині, президент Володимир Зеленський.

«Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування. Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити», – написав Зеленський у телеграмі 29 липня.

Пізніше в пресслужбі президента повідомили, що під час робочої поїздки до Одеської області Володимир Зеленський ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту, що відбулося в Морському торговельному порту «Чорноморськ».

«Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати», – сказав голова держави.

За словами президента, експорт збіжжя почнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомив президент, експорт може розпочатися найближчими днями.

Разом із Зеленським у порту побували представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, зокрема посли США, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, заступник голови представництва ЄС і координаторка системи ООН, повідомили у пресслужбі.

Посол США Бріджит Брінк зауважила, що мільйони людей по всьому світу чекають на те, коли з українських портів прийде зерно.

«Тиждень тому Росія підписала угоду з ООН і Туреччиною про дозвіл на експорт цього зерна. 24 години по тому Росія вдарила бомбами саме по цьому порту. Ми зібрались сьогодні тут, щоб підтримати Україну та її зусилля, усі її зусилля, про які ви щойно чули, зробити все можливе, аби доставити це зерно людям, які його потребують – голодним людям у всьому світі, а також щоб звернути увагу на те, що дуже важливо, щоб Росія виконала свої зобов’язання і дозволила вивезти це зерно», – цитує слова посла американське диппредставництво.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.