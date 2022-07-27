Командувач ВМС обговорив з своїм колегою в НАТО безпеку експорту українського зерна

Командувач Військово-Морських сил ЗС України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа обговорив з командувачем Морського командування НАТО віце-адміралом Кітом Блаунтом безпеку експорту українського зерна.

Як повідомляє у фейсбуці пресслужба ВМС, сторони обговорили експорт зерна з українських портів, зокрема порушення Росією 23 липня «Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

«Сторони приділили велику увагу забезпеченню мінної безпеки та створенню безпечних шляхів по яким мають рухатись судна, які перевозитимуть українське зерно та продукти харчування. Все це має допомогти запобіганню світовій продовольчій кризі», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні у ВМС ЗСУ повідомили про відновлення роботи в портах «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний». Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування. Але цьому передує робота фахівців з визначення безпечних шляхів для руху суден, які перевозитимуть українське зерно.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.