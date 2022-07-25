Зеленський: Україна розпочне експорт зерна, а контроль Росії – це питання ООН та Туреччини

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна розпочне експорт зерна, а контроль за Росією – це питання ООН та Туреччини.



«Ми все зробили, все підготували – з нашого боку є коридор. В наших водах контролює все Україна..Ви знаєте, що ми деокупували острів Зміїний – це дуже важливий момент для контролю безпеки щодо коридорів транспортування зерна. А далі вже питання ООН та Туреччини – наскільки вони можуть контролювати РФ, яка показала, що може бути ракетами навіть після домовленості. Це їхнє ставлення впринципі до партнерів – до ООН і Туреччини», – сказав він під час пресконференції.



Зеленський наголосив, що українська сторона обов'язково почне експорт, щоб показати всьому світу, що не Київ його блокує, як про це говорить російська пропаганда.



«Ми розпочнемо експорт, а за безпекою нехай стежать партнери», – додав він.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.