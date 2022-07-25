У Мінінфраструктури розповіли, як перевірятимуть безпечність коридорів для експорту зерна

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков розповів, яким чином Україна перевірятиме безпечність коридорів для експорту зерна.

«Наш технічний флот пройде цим шляхом до того, як ним будуть слідувати комерційні судна», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде проводитися перевірка безпечності коридорів.

За його словами, зараз триває підготовка українських портів до запуску.

«Вважаємо, що протягом найближчої доби ми вже будемо готові працювати над відновленням експорту агропродукції з наших портів. Йдеться про порт «Чорноморськ» – він буде першим. Потім будуть порт «Одеса» та порт «Південний», – заявив Юрій Васьков під час брифінгу.

Заступник міністра повідомив, що вже протягом двох тижнів можна буде здійснювати експорт із усіх терміналів цих трьох портів, а перше відправлення зерна планують здійснити вже цього тижня.

Юрій Васьков також розповів, що зараз формується спільний координаційний центр у Стамбулі.

«Наші представники вже прибули, сьогодні очікується прибуття інших сторін. Ми сподіваємося, що сьогодні-завтра будуть розроблені та погоджені внутрішні технічні документи цього центру. І він з середи буде готовий працювати», – сказав він.

Васьков уточнив, що в координаційному центрі Україну представлятимуть як цивільні, так і військові.

Він наголосив, що рух українськими територіальними водами є відповідальністю України, «жодні іноземні держави чи їхні представники в цьому не братимуть участі».

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.