Туреччина каже, що судно з українським зерном очікують в Стамбулі «після півночі»

Туреччина заявляє, що судно з українським зерном, яке 1 серпня вперше з 24 лютого вирушило з українського порту, очікують у Стамбулі «після опівночі».



Судно Razoni вранці 1 серпня вирушило з Одеси до ліванського порту Тріполі, перевозячи 26 тисяч тонн кукурудзи.



Спочатку очікувалося, що суховантаж прибуде до Стамбула вранці 2 серпня. «Razoni» спочатку рухався дуже повільно в українських водах через можливі міни, але потім зміг набрати швидкість, повідомляє веб-сайт Marine Traffic. Згідно з даними сайту, о 09:00 за Києвом Razoni рухався на південь уздовж болгарського узбережжя приблизно в 50 кілометрах від порту Бургас.



Судно перевірятиме спеціальний спільний координаційний центр, створений минулого тижня, до складу якого входять цивільні та військові офіційні особи з України та Росії, а також делегати з Туреччини та ООН. Згідно з узгодженою процедурою, інспекції проходитимуть не в самому порту Стамбула, а в морі, в гирлі Босфору.



Як розповів агенції Reuters неназваний високопоставлений турецький чиновник, Анкара очікує, що приблизно одне судно із зерном буде залишати українські порти щодня, поки діє угода за посередництва ООН.



Відправлення Razoni з одеського порту привітала міжнародна спільнота. Голова ООН Антоніу Гутерріш привітав цей крок, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував члену Альянсу Туреччині за її «ключову роль».



Однак президент України Володимир Зеленський пізно ввечері у своєму вечірньому зверненні заявив, що святкувати ще зарано.



«На даний момент ще рано робити якісь висновки і прогнози», – сказав Зеленський. – «Давайте почекаємо і подивимося, як працює угода і чи справді буде гарантована безпека».

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.