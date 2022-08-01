Зеленський: не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що подальший експорт продовольства з України залежатиме від виконання безпекових параметрів, а це – відповідальність партнерів, насамперед Організації Об’єднаних Націй і Туреччини.

«Сьогодні почалося виконання ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси. Станом на зараз іще не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 1 серпня.

«У нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки та Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз, в умовах надзвичайної спеки цьогоріч у Європі, загроза цінової кризи та певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн», – додав голова держави.

Він повідомив, що своєї черги на відправлення вже чекають 16 суден, «і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства».

За словами Зеленського, для України це теж має значну користь, і «питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки».

«До вирощування експортних аграрних культур залучені близько пів мільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси й відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це справді потрібно нашим людям», – сказав президент.

Вранці 1 серпня з морського торговельного порту «Одеса» вийшло перше судно з українським продовольством, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.